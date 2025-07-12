القبض على بلطجى إمبابة بتهمة إجبار قائد سيارة على دفع أموال له

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر باستقلال السيارة رفقته وإكراهه على دفع مبلغ مالى بالجيزة.. وضبط مرتكب الواقعة.





رصدت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن تضرر أحد الأشخاص من قيام آخر باستقلال السيارة رفقته وإكراهه على دفع مبلغ مالى بالجيزة.

بلطجى إمبابة أجبر قائد سيارة على دفع أموال له



وبالفحص تبين عدم ورود أية بلاغات فى هذا الشأن، وتمكن رجال الشرطة من تحديد القائم على نشر مقطع الفيديو وبسؤاله أفاد أنه حال طلبه من أحد الأشخاص إرشاده عن أحد الأماكن قام باستقلال السيارة رفقته وإجباره على دفع مبلغ مالى نظير مغادرته للسيارة.



وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة).. وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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