الإعدام شنقا للمتهمين بقتل خفير بورشة في البحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة السادسة، برئاسة المستشار بهجات عبد اللطيف داود، رئيس المحكمة، بالحكم بالإعدام شنقا علي عاملين لقيامهما بقتل خفير بورشة بكوم حمادة بمحافظة البحيرة.

قاموا بتقييده بالحبل من يديه وقدميه حتي إزهاق روحه

ترجع الواقعة الي إلقاء الأجهزة الأمنية بالبحيرة القبض علي المتهمين، أحمد وص"، 19 عامًا، عامل ميكانيكي، " إسلام ا ج "، 20 عامًا، عامل ميكانيكي بتهمة قتل مدكور التابعي محمد زفر، ويعمل “خفيرا علي ورشة ميكانيكي”حيث قاموا بتقييده بالحبل من يديه وقدميه حتي إزهاق روحه، وسرقا المعدات في الورشة.

عاملان بالورشة وراء ارتكاب الواقعة

عثرت الأجهزة الأمنية بالبحيرة على جثة حارس خاص ملقاة بأرض زراعية مكبلة اليدين والقدمين بواسطة سلسلة حديدية وحبل، بقرية التوفيقية بدائرة المركز، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاملين بالورشة التى كان يعمل بها المجنى عليه، وذلك انتقاما منه، ظنا منهما انه وراء تركهما العمل داخل الورشة ليتم إحالتهم علي النيابة العامة للتحقيق.

عقدا العزم علي قتله

وكان المستشار عمرو حلوي، المحامي العام لجنوب دمنهور، قد أحال كلًا من المتهمين لمحكمة الجنايات بتهمة قتل مدكور التابعي محمد زفر، ويعمل "خفيرا علي ورشة ميكانيكي"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتله، حيث توجها إلي مكان عمله بالورشة وقاموا بارتكاب جريمتهما.

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