السبت 12 يوليو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء على سائق "أجرة" بالمنيا وتضبط المتهمين

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات اعتداء على سائق "أجرة" بالمنيا.. وضبط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام شخصين بالاعتداء بالضرب على سائق سيارة أجرة بمحافظة المنيا.

<strong>الداخلية تكشف ملابسات اعتداء على سائق
الداخلية تكشف ملابسات اعتداء على سائق "أجرة" بالمنيا.. وضبط المتهمين

 اعتداء على سائق "أجرة" بالمنيا

 

و بالفحص، تبين أن الحادث وقع بتاريخ 10 يوليو الجاري، حيث ورد بلاغ إلى مركز شرطة المنيا من أحد السائقين، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، أفاد فيه بتعرضه للاعتداء من قبل شخصين -أحدهما سائق، والآخر نجل عمه- ويقيمان بدائرة المركز، وذلك بسبب خلاف نشب بينهم حول أولوية المرور، ما أسفر عن إصابته وإحداث تلفيات بسيارته.

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وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

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