الداخلية تكشف ملابسات الاعتداء على سائق "أجرة" بالمنيا وتضبط المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام شخصين بالاعتداء بالضرب على سائق سيارة أجرة بمحافظة المنيا.

الداخلية تكشف ملابسات اعتداء على سائق "أجرة" بالمنيا.. وضبط المتهمين

اعتداء على سائق "أجرة" بالمنيا

و بالفحص، تبين أن الحادث وقع بتاريخ 10 يوليو الجاري، حيث ورد بلاغ إلى مركز شرطة المنيا من أحد السائقين، مصابًا بجروح وسحجات متفرقة بالجسم، أفاد فيه بتعرضه للاعتداء من قبل شخصين -أحدهما سائق، والآخر نجل عمه- ويقيمان بدائرة المركز، وذلك بسبب خلاف نشب بينهم حول أولوية المرور، ما أسفر عن إصابته وإحداث تلفيات بسيارته.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرض المتهمين على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.