الأمن يكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد تروسيكل بأحد أفراد المرور في الهرم

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "تروسيكل بدون لوحات معدنية" بالاصطدام بأحد أفراد المرور، حال محاولة استيقافه للاطلاع على تراخيص المركبة بالجيزة.. وضبط مرتكب الواقعة.

الأمن يكشف ملابسات فيديو اصطدام قائد تروسيكل بأحد أفراد المرور والهروب بالهرم

اصطدام قائد تروسيكل بأحد أفراد المرور والهروب



ومن جانبها، تابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد مركبة "تروسيكل بدون لوحات معدنية" بالاصطدام بأحد أفراد المرور، حال محاولة استيقافه للإطلاع على تراخيص المركبة بالجيزة، وهروبه عقب ارتكاب الواقعة.



وبالفحص تبين، أثناء تواجد حملة مرورية بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة وحال محاولة إستيقاف مركبة "تروسيكل بدون لوحات معدنية" إستمر قائدها بالسير مسرعًا دون التوقف مما أدى إلى سقوط أحد أفراد المرور حال تفاديه الاصطدام بالمركبة دون إصابته.



وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط التروسيكل وقائده مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لعدم حمله أية تراخيص للمركبة، وتم التحفظ على المركبة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

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