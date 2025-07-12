أخبار الرياضة اليوم: حقيقة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الأهلي.. جنش يشكو مودرن سبورت.. وتطور جديد في ملف انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

وجه مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، رسالة نارية إلى مسئولي القلعة الحمراء، عقب تداول أنباء عن نية التقدم ببلاغ ضده إلى النائب العام.

فجر مصدر مسئول داخل نادي الزمالك مفاجأة بشأن رحيل حارس مرمى الفريق، بعد توقيع المهدي سليمان على عقود انتقاله إلى صفوف القلعة البيضاء.

نجح النجم الدولي المصري مصطفى محمد في قيادة فريق نانت الفرنسي للفوز على نظيره ستاد لافال، بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت، في إطار مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

بدأ محمود جنش حارس مرمى فريق مودرن سبورت السابق والمنضم حديثًا إلى صفوف الاتحاد السكندري في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ناديه السابق بشأن مستحقاته المتأخرة.

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن جون إدوارد المدير الرياضي، استقر على تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرا للتعاقدات في القلعة البيضاء.

يكثف النادي الأهلي من تحركاته لإنهاء صفقة التعاقد مع محمد شكري، الظهير الأيسر لفريق سيراميكا كليوباترا، لتدعيم الجبهة اليسرى في الموسم الجديد، وذلك بعد تعثر المفاوضات مع توفيق محمد، لاعب بتروجت.

أكد مصدر بنادي الزمالك أن حسام عبد المجيد ينتظر وصول عرض احتراف رسمي للنادي من أجل خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

حدد الإسباني لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الفرنسي، خلال الصيف الجاري.

كشف مصدر بنادي الزمالك، أن هناك نية لدى مسئولي القلعة البيضاء بعدم التعامل مجددًا مع نادي بتروجت في حالة الإصرار على عدم بيع حامد حمدان لاعب الفريق البترولي لنادي الزمالك.

انتخابات الأندية، شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بعد تردد أنباء تفيد نية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي الأهلي، عقب صدور قرار تأجيل انتخابات الأندية لمدة عام.

أجرى نادي بتروجت تعديلًا على بيانه الرسمي الصادر بشأن حامد حمدان لاعب فريقه، حيث تم تحديث الفقرة الخاصة بمفاوضات الزمالك.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، آخر تطورات ملف انتقال الفلسطيني حامد حمدان إلى صفوف القلعة البيضاء، في الميركاتو الصيفي الجاري، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

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