تصعيد جديد في أزمة مستحقات جنش، اللاعب يشكو مودرن سبورت

بدأ محمود جنش حارس مرمى فريق مودرن سبورت السابق والمنضم حديثًا إلى صفوف الاتحاد السكندري في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ناديه السابق بشأن مستحقاته المتأخرة.

جنش يتقدم بشكوى ضد مودرن سبورت

وكلف جنش محاميه أشرف عبد العزيز باتخاذ الإجراءات القانونية وتقديم شكوى ضد مودرن سبورت بسبب مستحقاته لدى نادي مودرن سبورت وذلك عبر بيان رسمي للحارس على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي.



بيان جنش ضد مودرن سبورت

وكان محمود جنش حارس مودرن سبورت السابق المنضم حديثًا إلى صفوف الاتحاد السكندري طالب في بيان له بمستحقاته المتأخرة لدى مودرن سبورت متهما النادي بخصم 75٪ من قيمة عقده وإجباره على التنازل عن تلك المستحقات.

وجاء البيان كالتالي:

مودرن سبورت بتهم جنش بمخالفة اللوائح

وأصدر نادي مودرن سبورت بيانًا رسميًّا يوضح خلاله الحقائق، ويرد على ما وصفه بالادعاءات الباطلة التي صدرت من محمود جنش حارس مرمى الفريق السابق، مؤكدًا احتفاظه بحقوقه القانونية كافة تجاه اللاعب.

ومن بين تلك التوضيحات ذكر نادي مودرن سبورت إجمالي الخصومات الموقعة على جنش.

وقال إنه تم خصم نسبة 10% من عقود جميع لاعبي الفريق ومنهم جنش بتاريخ 12/1/2025 مع وقف المستحقات المالية لحين تحسن النتائج.

وخصم 25% بتاريخ 27/1/2025، من قيمة عقود اللاعبين، ومنهم جنش.

وأشار أيضًا إلى أنه تم خصم 50% من قيمة العقود لعدم تواجد الفريق ضمن المراكز العشرة الأوائل في نهاية الدوري.

بيان مودرن سبورت

وأكد النادي حرصه على الشفافية وبيان الحقائق للرأي العام الرياضي، إزاء ما صدر عن اللاعب: محمود عبد الرحيم "جنش" مما وصفه النادي بـ “ادعاءات مغلوطة ومعلومات عارية تمامًا من الصحة”.

وتابع النادي في بيانه إن الإدارة توضح ما يلي:

أولًا: اللاعب محمود عبد الرحيم جنش كان متعاقدًا مع النادي حتى نهاية موسم 2024/2025، ويخضع لبنود العقد المبرم بين الطرفين واللوائح المنظمة للعلاقة التعاقدية في هذا الإطار.

ثانيًا: بتاريخ 12/1/2025، قرر مجلس إدارة النادي خصم نسبة 10% من عقود جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم مع وقف المستحقات المالية لحين تحسن النتائج، وهو إجراء قانوني تم اتخاذه في إطار تحفيز اللاعبين على تحسين الأداء الجماعي.

ثالثًا: بتاريخ 27/1/2025، صدر قرار ثانٍ من مجلس الإدارة بخصم 25% من قيمة عقود اللاعبين، مع التنبيه بأنه في حال عدم وجود الفريق ضمن المراكز العشرة الأوائل في نهاية الدوري، سيتم خصم 50% من قيمة العقود، وقد تم إبلاغ جميع اللاعبين بهذا القرار، وإخطار الاتحاد المصري لكرة القدم رسميًّا.

رابعًا: اللاعب على الرغم من كونه قائدًا للفريق، كان مصدرًا دائمًا للمشاكل داخل غرفة الملابس وخارجها، مخالفًا بذلك الدور القيادي والروح الرياضية المطلوبة منه.

خامسًا: الأداء المتذبذب للاعب وتصرفاته داخل الملعب أثارت الكثير من الشكوك وعلامات الاستفهام، ما انعكس سلبًا على نتائج الفريق، ويعد ذلك إخلالًا بالأمانة المهنية والاحترافية.

سادسًا: قيام اللاعب بنشر صورة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتدي "تيشرت" باللون الأصفر قبل مباراة مصيرية أمام نادي الإسماعيلي، يعد تلميحًا غير رياضي وإشارة سلبية تتنافى مع الانتماء والمسؤولية.

سابعًا: هذه التصرفات تُعد خرقًا واضحًا لبنود العقد، وتحديدًا للفقرات (1)، (2)، (3) من البند ثالثًا – تحت عنوان التزامات الطرفين، فضلًا عن كونها مخالفة صريحة لأحكام المادة رقم (11) الفقرة (13) من لائحة شئون اللاعبين الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم.

وعليه، فإن إدارة نادي مودرن سبورت تؤكد ما يلي:

1- لم تُقصّر في منح جميع اللاعبين حقوقهم التعاقدية كاملة وفقًا للوائح والعقود الرسمية.

2 - تحتفظ إدارة النادي بكامل حقوقها القانونية للرجوع على بما تراه مناسبًا، وسوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد اللاعب، ردًّا على الادعاءات والمزاعم الباطلة التي صدرت عنه، بما يحفظ للنادي كيانه وكرامته وحقوقه المعنوية والمادية.

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