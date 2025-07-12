السبت 12 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بسبب بتروجت، الأهلي يكثف مفاوضاته لضم هذا اللاعب

الأهلي
الأهلي

يكثف النادي الأهلي من تحركاته لإنهاء صفقة التعاقد مع محمد شكري، الظهير الأيسر لفريق سيراميكا كليوباترا، لتدعيم الجبهة اليسرى في الموسم الجديد، وذلك بعد تعثر المفاوضات مع توفيق محمد، لاعب بتروجت.

وكان مصدر داخل الأهلي أكد أن ملف المفاوضات مع توفيق محمد ظهير أيسر بتروجت، تم إغلاقه قبل إصدار بيان النادي البترولي الصادر اليوم الذي شهد إعلان التمسك بجميع عناصر الفريق. 

الأهلي يستعد لإعلان رحيل عبد القادر

كما يستعد النادي الأهلي لإعلان صفقة رحيل أحمد عبد القادر لاعب الفريق إلى نادي الحزم السعودي في ميركاتو الصيف الحالي. 

وعلمت فيتو أن عبد القادر رفض الدخول في صفقات تبادلية للعب في بعض أندية الدوري المصري الممتاز وفضل الرحيل إلي الدوري السعودي عبر نادي الحزم

وكان عبد القادر قد عاد لصفوف الأهلي بعد انتهاء إعارته في صفوف فريق قطر القطري وتلقى العديد من العروض للانتقال لأكثر من نادي سواء داخل مصر أو خارجها. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي النادي الأهلي محمد شكري سيراميكا كليوباترا بتروجت توفيق محمد

مواد متعلقة

بعد تأجيل انتخابات الأندية، حقيقة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الأهلي

جلسة مرتقبة بين يوسف والدبيس في الأهلي

الأكثر قراءة

تعويض مستخدمي الإنترنت الأرضى بـ10 جيجا بعد حريق السنترال، كيف تحصل عليها؟

حارب مصر في العدوان الثلاثي وأكتوبر، وفاة المستوطن المتطرف موشيه زار سارق الأرض

بسبب بتروجت، الأهلي يكثف مفاوضاته لضم هذا اللاعب

السكك الحديدية تحقق فى واقعة تحرك قطار أسوان (VIP) بدون إحدى عرباته

وكيل أفشة، الزمالك يستقر على تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرا للتعاقدات

بسبب تطاير الزيت من المحرك، إصابة سائق قطار الإسكندرية - مطروح بحروق بمحطة رأس الحكمة

تطور جديد في ملف انتقال حامد حمدان إلى الزمالك

الزمالك يدرس منع التعامل مع بتروجت بسبب صفقة حامد حمدان

خدمات

المزيد

كيفية حساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وفقًا للقانون

ما هي بطاقة الإيداع للشركات في بنك مصر؟

موقف القانون من تشجيع الأطفال على التدخين

آخر تطورات سعر القصدير اليوم

المزيد

انفوجراف

اقتراح برلماني لتعديل شروط التعيين في الوظائف الحكومية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم نشر تفاصيل الحياة الخاصة للأشخاص على مواقع التواصل؟ الإفتاء ترد

ما حكم العمرة في شهر صفر وفضائلها

من قصص القرآن الكريم، كيف وصف الله سيدنا إبراهيم الخليل؟

المزيد
الجريدة الرسمية