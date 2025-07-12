الزمالك يدرس منع التعامل مع بتروجت بسبب صفقة حامد حمدان

كشف مصدر بنادي الزمالك، أن هناك نية لدى مسئولي القلعة البيضاء بعدم التعامل مجددًا مع نادي بتروجت في حالة الإصرار على عدم بيع حامد حمدان لاعب الفريق البترولي لنادي الزمالك.

وقال المصدر: بتروجت أصدر بيانا بالتمسك بـ حامد حمدان وعدم بيعه ولكن سيكون محاولات أخرى، ولكن في حالة تمسكهم بقرارهم سيتم عرض الأمر على مجلس الإدارة لدراسة منع التعامل مع بتروجت، خاصة وأن هذا النادي سبق ووافق على انتقال لاعبه أحمد رضا للأهلي ورشاد متولي لنادي مودرن سبورت".

فحص طبي للاعبي الزمالك

على جانب آخر، يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحوصات طبية اليوم السبت، بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الأحد، على أن يعود الفريق لمواصلة تدريباته على ستاد الكلية الحربية يوم الإثنين بصورة طبيعية.

وينتظم الزمالك في معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 يوليو الجاري، والذي يمتد حتى يوم 27 من الشهر نفسه.

وفاز فريق الزمالك على نظيره أورانج بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.