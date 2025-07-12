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رياضة

لويس إنريكي يطيح بـ 3 نجوم خارج باريس سان جيرمان الصيف الجاري

باريس سان جيرمان،
باريس سان جيرمان، فيتو

حدد الإسباني لويس إنريكي مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق الفرنسي، خلال الصيف الجاري.

 

3 نجوم خارج باريس سان جيرمان 

وذكرت صحيفة "ليكيب" أن باريس سان جيرمان بصدد الاستغناء عن الثلاثي لوكاس هيرنانديز ولي كانج إن وجونسالو راموس، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأضافت أن هذا الثلاثي لا يبقى من الركائز الأساسية للفريق، بل شاركوا لمعظم الوقت في الموسم الماضي كلاعبين بدلاء.

وأشارت الصحيفة الفرنسية "إنريكي استقر على ملف اللاعبين الراحلين والصفقات الجديدة أيضا".

 

مدافع بورنموث مطلوب في باريس سان جيرمان 

وأوضحت أن الأوكراني إيليا زابارني مدافع بورنموث، يتصدر قائمة اللاعبين المطلوبين لتعزيز قوام العملاق الباريسي.

وذكرت أن الإدارة الباريسية تعمل على توفير سيولة مالية من بيع اللاعبين، وفي نفس الوقت لا تريد الرضوخ للمطالب المالية المرتفعة لشراء زابارني.

ويستعد البي إس جي لختام موسمه التاريخي بمواجهة تشيلسي، غدا الأحد، في نهائي كأس العالم للأندية.

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