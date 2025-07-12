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رياضة

مصدر يفجر مفاجأة: حارس الزمالك يرحل إلى هذا النادي بعد التعاقد مع المهدي سليمان

صبحي وعواد
صبحي وعواد

فجر مصدر مسئول داخل نادي الزمالك مفاجأة بشأن رحيل حارس مرمى الفريق، بعد توقيع المهدي سليمان على عقود انتقاله إلى صفوف القلعة البيضاء.

وأنهى نادي الزمالك صفقة المهدي سليمان، ولكن لم يتم الإعلان الرسمي حتى الآن.

محمد صبحي يرحل عن الزمالك 

وأكد المصدر أن محمد صبحي  سيرحل عن الزمالك وينضم لبيراميدز خلال الأيام المقبلة، وهي رغبة مشتركة بين الحارس والزمالك.

وواصل المصدر أن  الزمالك يريد ضم أكثر من لاعب من نادي بيراميدز، وهو ما قد يستغله في صفقة انتقال صبحي لبيراميدز.

وتابع إن الزمالك أمن صفوفه بضم حارس آخر، ولذلك لا يمانع في رحيل محمد صبحي إذ تم الاتفاق مع بيراميدز.

فحص طبي للاعبي الزمالك

فيما يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحوصات طبية اليوم السبت، بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الأحد، على أن يعود الفريق لمواصلة تدريباته على ستاد الكلية الحربية يوم الإثنين بصورة طبيعية.

وينتظم الزمالك في معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 يوليو الجاري، والذي يمتد حتى يوم 27 من الشهر نفسه.

وفاز فريق الزمالك على نظيره أورانج بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

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