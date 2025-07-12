حسام عبد المجيد يجدد عقده مع الزمالك في هذه الحالة

أكد مصدر بنادي الزمالك أن حسام عبد المجيد ينتظر وصول عرض احتراف رسمي للنادي من أجل خوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

حسام عبد المجيد مدافع الزمالك

وأشار المصدر إلى أنه في حالة عدم وصول عرض رسمي لحسام عبد المجيد في الصيف الجاري أو يناير القادم سيكون اللاعب أقرب للتجديد للزمالك.

ويجدد حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم، عقده مع القلعة البيضاء في هذه الحالة فقط.

وينتهي عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك بنهاية الموسم بعد القادم، ويتمسك اللاعب بخوض تجربة احترافية رافضا فكرة تجديد عقده.

وأتم: إدارة الزمالك تضغط بقوة لتجديد عقد اللاعب مع تعديل المقابل المادي.

فحص طبي للاعبي الزمالك

ويخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحوصات طبية اليوم السبت، بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الأحد، على أن يعود الفريق لمواصلة تدريباته على ستاد الكلية الحربية يوم الإثنين بصورة طبيعية.

وينتظم الزمالك في معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 يوليو الجاري، والذي يمتد حتى يوم 27 من الشهر نفسه.

وفاز فريق الزمالك على نظيره أورانج بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

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