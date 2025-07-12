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رياضة

مصطفى محمد يسجل ويقود نانت للفوز على لافال وديا

مصطفى محمد، فيتو
مصطفى محمد، فيتو

نجح النجم الدولي المصري مصطفى محمد في قيادة فريق نانت الفرنسي للفوز على نظيره ستاد لافال، بهدفين دون رد، مساء اليوم السبت، في إطار مباراة ودية استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

واستضاف ملعب ليو لاجرانجي، مباراة نانت ضد لافال الودية، مساء اليوم السبت.

مصطفى محمد يسجل ثنائية نانت في لافال

وأحرز المهاجم مصطفى محمد هدف نانت الأول في الدقيقة الـ 85 من عمر المواجهة أمام لافال، وأضاف النجم المصري الهدف الثاني في الدقيقة 90+3، من ضربة جزاء.

وشارك مصطفى محمد بديلًا في هذه المواجهة الودية في الدقيقة 46 بدلًا من اللاعب كاديويري.

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مصطفي محمد نانت الفرنسي نانت لافال ستاد لافال

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