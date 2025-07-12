بعد تأجيل انتخابات الأندية، حقيقة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة الأهلي

انتخابات الأندية، شهدت الساعات الماضية حالة من الجدل بعد تردد أنباء تفيد نية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي الأهلي، عقب صدور قرار تأجيل انتخابات الأندية لمدة عام.

وكشف مصدر داخل وزارة الشباب والرياضة حقيقة الأمر، مؤكدا أن هذا الكلام عار تماما من الصحة وأن كل ما يتردد في هذا الشأن غير صحيح، مؤكدا أنه في حالة صدور قرار تأجيل انتخابات الأندية رسميا سيصدر قرارا بالتمديد لجميع مجالس الإدارات المتواجدة حاليا لحين إجراء الانتخابات.

وأضاف المصدر: "تأجيل الانتخابات جاء بسبب ضيق الوقت بسبب أمور تتعلق بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الرياضة التى أقرها مجلس النواب، وبعدها نشرها في الجريدة الرسمية ثم حاجة الوزارة إلى 3 شهور لإعداد اللائحة التنفيذية، ويتبع ذلك مدة 3 شهور أخرى للأندية لتوفيق أوضاعها، وهو ما يعنى استحالة إقامة الانتخابات العام الحالى، نظرًا لأن القانون ينص على إقامة والدعوة للجمعية العمومية خلال الأشهر الأربعة التالية للسنة المالية التى تنتهى فى 30 يوليو الحالي”.

واستنكر المسئول بوزارة الشباب والرياضة تلك الشائعات قائلا: “لماذا سيتم تعيين لجنة مؤقتة للنادي الأهلي فقط؟، وهل من المنطقي أن يتم تعيين لجان مؤقتة لجميع أندية مصر؟ أم أن الطبيعي التمديد لمجالس الإدارات المنتخبة لمدة أشهر أخرى لحين إقامة انتخابات جديدة؟”.

بيان مهم من وزارة الرياضة بشأن تأجيل انتخابات الأندية

فيما أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا رسميا لتوضيح حقيقة صدور قرار من الوزارة بتأجيل انتخابات الأندية الرياضية لمدة عام.

وأكدت الوزارة أنها لم تصدر أي قرارات وزارية بهذا الشأن، مشددة على ضرورة التزام الهيئات الرياضية بأحكام القانون واللوائح المنظمة.

وقالت الوزارة: "بالإشارة إلى ما أثير عبر وسائل الإعلام عن قيام وزارة الشباب والرياضة بإصدار قرار، بتأجيل عقد الجمعيات العمومية للأندية الرياضية لمدة عام، فإنه لم يصدر عنها ثمة قرارات وزارية بتأجيل عقد الجمعيات العمومية، ويتعين على كافة الهيئات الرياضية الالتزام بأحكام القانون واللوائح الصادرة نفاذا له، علما بأنه بعد الاعتماد النهائي للقانون سوف يتم وضع القرارات التنفيذية للأحكام الانتقالية التي تتناسب مع تصميم القانون".

وأكدت الوزارة حرصها الكامل خلال الفترة المقبلة ووفقا للإطار القانوني بمد كافة وسائل الإعلام شركاء النجاح بجميع المعلومات والبيانات التي من شأنها توضيح كافة الخطوات المقبلة لكافة المسارات التي من شأنها تحقيق الاستقرار الكامل لكافة الهيئات الرياضية في ضوء أحكام القانون والقرارات التنفيذية.

وأهابت الوزارة بعدم التصريح بأي بيانات إلا من خلال المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة وذلك حفاظا على الاستقرار ومنع أي اضطرابات في الوسط الرياضي.

سر قرار وزير الرياضة بتأجيل انتخابات الأندية

كما كشفت مصادر داخل وزارة الشباب والرياضة، سر القرار المنتظر من الدكتور أشرف صبحي، بتأجيل انتخابات الأندية التي كان مُقررًا لها نوفمبر المقبل، لتقام العام المقبل.

وأكد مصدر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استقر على تأجيل انتخابات الأندية بسبب ضيق الوقت، لمنح الأندية فرصة لتوفيق أوضاعها بعد إصدار تعديلات قانون الرياضة.

وأضاف المصدر أن مجلس النواب اعتمد تعديلات قانون الرياضة، إلا أن تلك التعديلات تنتظر توقيع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشرها في الجريدة الرسمية، وهو ما سيحدث خلال الفترة المقبلة، إلا أن القانون ينص على منح الأندية فرصة لتوفيق الأوضاع وعقد جمعيات عمومية غير عادية تستغرق 60 يوما في الدعوة لها، وهو ما يستحيل فعله قبل الدعوة للجمعية العمومية العادة التي تشمل بند الانتخابات قبل 31 أكتوبر كما ينص القانون.

وشدد المصدر على إن انتخابات الأندية ستُجرى بدءًا من يوم 1 يوليو 2026 بالتنسيق مع وزارة الرياضة، مؤكدة أن وزير الرياضة يبحث حاليًا مع الجهات المختصة، لإعلان قرار تأجيل الانتخابات.

الموعد الجديد لانتخابات الأندية الرياضية قبل إعلانه رسميًّا

وقالت مصادر إن انتخابات الأندية ستُجرى بدءًا من يوم 1 يوليو 2026 بالتنسيق مع وزارة الرياضة، مؤكدة أن وزير الرياضة يبحث حاليًا مع الجهات المختصة، وفي مقدمتها مجلس النواب، الصيغة النهائية لإعلان تأجيل الانتخابات.

كما يترقب مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشأن تأجيل انتخابات النادي المقرر لها نهاية نوفمبر المقبل لمدة عام في إطار مخطط الوزارة لمنح الأندية فرصة لتوفيق أوضاعها بعد تعديلات قانون الرياضة الجديد.

وكان من المقرر أن تُقام انتخابات معظم الأندية الرياضية بدءًا من شهر نوفمبر المقبل، وفي مقدمتها انتخابات الأهلي، الذي تحدد أواخر نوفمبر موعدًا لعقد جمعية عمومية لاختيار مجلس جديد، لكن بعد قرار التأجيل الذي سيصدر قريبًا سيتم تحديد موعد لاحق لها.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة بصدد إصدار قرار خلال الأيام القليلة المقبلة، بتأجيل انتخابات الأندية الرياضية التي كان مُقررًا لها نوفمبر المقبل لمدة عام، حتى يمنحها فرصة لتوفيق أوضاعها بعد صدور قانون الرياضة الذي تم اعتماده مؤخرًا من مجلس النواب.

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