الراجل يتقدم ببلاغ ضدي، مصطفى يونس يوجه رسالة نارية لمجلس إدارة الأهلي

وجه مصطفى يونس، نجم النادي الأهلي السابق ومنتخب مصر، رسالة نارية إلى مسئولي القلعة الحمراء، عقب تداول أنباء عن نية التقدم ببلاغ ضده إلى النائب العام.

وقال مصطفي يونس خلال تصريحاته عبر قناته علي يوتيوب:" الحقيقة أثارني جدا النهارده موضوع إني هيترفع عليا قضية ، وهيقدموا بلاغ للنائب العام ضدي، أمنيتي أروح للنائب العام لأني هقول كلام مقدرش أقوله دلوقتي ولا بعدين".

وواصل:"الراجل فيكم يقدم فيا بلاغ، يشرفني أنا أتحاكم عشان النادي الأهلي".

تصريحات مصطفى يونس عن النادي الأهلي

في لقائه مع الإعلامية سهام صالح في برنامج "الكلاسيكو"، تحدث مصطفى يونس بكل صراحة عن علاقته بمجلس إدارة النادي الأهلي الحالي والسابق، مؤكدًا أنه كان من المقربين بشدة من محمود الخطيب وحسن حمدي، مشيرًا إلى أنه كان أحد الأعمدة الأساسية لهما في فترات سابقة.

وفي حديثه عن العلاقة بينه وبين الأهلي، قال مصطفى يونس: "أكتر حاجة بتعصبني هي النادي الأهلي، وحبي له، وخوفي عليه لأنه بيتي من حقي أخاف عليه".

وأضاف يونس أن ارتباطه العاطفي بالنادي يجعله دائمًا يشاهد ما يحدث داخل جدران الأهلي بعين ناقدة، لا يقبل أن يكون هناك أي تقصير.

وأوضح يونس أنه لا يسعى للظهور الإعلامي أو الحصول على "الشو" عبر هجومه على إدارة الأهلي، قائلًا: "مصطفى يونس لوحده تريند، أنا الابن البار للأهلي، ولا يجرؤ أحد على التشكيك في ذلك".

وأكد أن علاقته بالأهلي تتجاوز المصالح الشخصية، مستذكرًا تعليمه من صالح سليم، الذي كان يرى أن حب الأهلي لا يأتي من المصالح بل من الوفاء والتضحية للنادي.

استبعاد نجل مصطفى يونس من ناشئي الأهلي

وكشف مصطفى يونس عن سبب استبعاد ابنه من قطاع الناشئين في النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن القرار كان نابعًا من تعليمات الإدارة، قائلًا: "مشوا ابني من ناشئي الأهلي بقرار فتحي مبروك بتعليمات من الإدارة، عشان يقطعوا رجلي من النادي".

وأضاف يونس أنه منذ وجوده داخل النادي كان يعرف الكثير من التفاصيل من العاملين في كل الأقسام، حيث كان يسمع من العديد منهم عما يحدث في الكواليس.

وأشار مصطفى يونس إلى أنه كان يتساءل عن سبب ضم ثلاثة لاعبين ناشئين بمبالغ ضخمة تصل إلى 10 ملايين جنيه، ليتم تركهم في الموسم التالي دون أي فائدة.

وقال: "مدرب ابني كلمني وقال لي: متزعلش، والله القرار مش قراري".

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