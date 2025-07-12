السبت 12 يوليو 2025
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رياضة

وكيل أفشة، الزمالك يستقر على تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرا للتعاقدات

عبد الرحمن اسماعيل
عبد الرحمن اسماعيل

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن جون إدوارد المدير الرياضي، استقر على تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرا للتعاقدات في القلعة البيضاء.

عبد الرحمن اسماعيل مديرا للتعاقدات في نادي الزمالك 

وأشار المصدر إلى أن نادي الزمالك من المقرر أن يعلن قريبا عن تعيين عبد الرحمن إسماعيل كمديرا للتعاقدات بشكل رسمي.

وأكد المصدر أن جون إدوارد صاحب قرار تعيين عبد الرحمن إسماعيل خاصة أنهما يتمتعان بعلاقة صداقة قوية.

جدير بالذكرأن عبدالرحمن اسماعيل يعمل في الأساس كوكيل لاعبين يأتي على رأسهم محمد مجدي أفشة لاعب الأهلي وعمر فايد لاعب فنربخشة التركي.

فحص طبي للاعبي الزمالك

فيما يخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لفحوصات طبية اليوم السبت، بأحد المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

وقرر الجهاز الفني للفريق بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات غدًا الأحد، على أن يعود الفريق لمواصلة تدريباته على ستاد الكلية الحربية يوم الإثنين بصورة طبيعية.

وينتظم الزمالك في معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 يوليو الجاري، والذي يمتد حتى يوم 27 من الشهر نفسه.

وفاز فريق الزمالك على نظيره أورانج بهدف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة على استاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

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