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حوادث

بعد أكثر من 5 ساعات وسط النيران، السيطرة على حريق مصنع المنظفات ببدر (صور)

إخماد حريق مصنع بدر،
إخماد حريق مصنع بدر، فيتو

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة من السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع منظفات بمدينة بدر وذلك بعد جهود تصل إلى أكثر من 5 ساعات لمحاولة إخماده. 

وارتفع عدد المصابين في حريق داخل مصنع منظفات بمدينة بدر إلى 10 أشخاص، وتم إسعاف البعض في الحال، والبعض الآخر تم نقلهم إلى أقرب مستشفى.

وكانت الحماية المدنية دفعت بـ 5 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق لإخماده.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد باندلاع حريق داخل مصنع منظفات بدائرة قسم شرطة بدر وعلى الفور دفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ5 سيارات الإطفاء لمكان الحريق لإخماده.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وجار عملية إخماد الحريق.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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