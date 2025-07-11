المعمل الجنائي يعاين آثار حريق اندلع بحظيرة ماشية بالواحات البحرية

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب اندلاع حريق بحظيرة ماشية في منطقة الواحات البحرية، للوقوف على ملابساته وحصر التلفيات وتحديد بدايته ونهايته.

نشوب حريق بحظيرة ماشية في الواحات البحرية

البداية كانت بتلقي غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق بحظيرة ماشية في الواحات البحرية.



انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن نفوق عدد من الماشية.

وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران وإخمادها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، وأمرت بتفريغ كاميرات مراقبة في محيط الحادث، كما أمرت باستدعاء صاحب الحظيرة لسماع أقواله.

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