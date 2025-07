اتحاد الكرة يعلن مصروفات دورات الرخص التدريبية في موسم 2025/2026

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، المصروفات الدراسية للرخص التدريبية للمدربين خلال الموسم 2026/2025، والذي سيكون الموسم الأخير لعمل المدربين بدون رخص تدريبية معتمدة، والتي ستكون كالتالي:

الرخصة Pro:

بقيمة 200.000 جنيه للمصري الذي يعمل في مصر

بقيمة 300.000 جنيه للمصري الذي يعمل في الخارج

بقيمة 10.000 دولار أمريكي لغير المصريين

الرخصة A:

بقيمة 40.000 جنيه للمصري الذي يعمل في مصر

بقيمة 60.000 جنيه للمصري الذي يعمل في الخارج

بقيمة 2000 دولار أمريكي لغير المصريين

الرخصة B:

بقيمة 15000 جنيه للمصري الذي يعمل في مصر

بقيمة 30.000 جنيه للمصري الذي يعمل في الخارج

بقيمة 1500 دولار أمريكي لغير المصريين

الرخصة C:

بقيمة 8000 جنيه للمصري الذي يعمل في مصر

بقيمة 10.000 جنيه للمصري الذي يعمل في الخارج

بقيمة 1000 دولار أمريكي لغير المصريين

الرخصة D:

بقيمة 5000 جنيه للمصري الذي يعمل في مصر

بقيمة 8000 جنيه للمصري الذي يعمل في الخارج

بقيمة 500 دولار أمريكي لغير المصريين

كما تقرر أن تكون رسوم استكمال عدد ساعات الغياب "بما لا يتجاوز 10% كالتالي":

رسم حضور اليوم للدورة A بقيمة 500 جنيه

رسم حضور اليوم للدورة B بقيمة 400 جنيه

رسم حضور اليوم للدورة C بقيمة 300 جنيه

رسم حضور اليوم للدورة D بقيمة 200 جنيه

وتقرر أن تكون رسوم استخراج رخص التدريب كالتالي":

رسم رخصة Pro بقيمة 1500 جنيه

رسم رخصة A بقيمة 800 جنيه

رسم رخصة B بقيمة 600 جنيه

رسم رخصة C بقيمة 500 جنيه

رسم رخصة D بقيمة 300 جنيه

