الجمعة 11 يوليو 2025
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رياضة

اتحاد الكرة يعلن مصروفات دورات الرخص التدريبية في موسم 2025/2026

الاتحاد المصري لكرة
الاتحاد المصري لكرة القدم، فيتو

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، المصروفات الدراسية للرخص التدريبية للمدربين خلال الموسم 2026/2025، والذي سيكون الموسم الأخير لعمل المدربين بدون رخص تدريبية معتمدة، والتي ستكون كالتالي:
الرخصة Pro:
 بقيمة 200.000 جنيه للمصري الذي يعمل في مصر
 بقيمة 300.000 جنيه للمصري الذي يعمل في الخارج
بقيمة 10.000 دولار أمريكي لغير المصريين
الرخصة A:
 بقيمة 40.000 جنيه للمصري الذي يعمل في مصر
 بقيمة 60.000 جنيه للمصري الذي يعمل في الخارج
 بقيمة 2000 دولار أمريكي لغير المصريين
الرخصة B:
 بقيمة 15000 جنيه للمصري الذي يعمل في مصر
 بقيمة 30.000 جنيه للمصري الذي يعمل في الخارج
 بقيمة 1500 دولار أمريكي لغير المصريين
الرخصة C:
 بقيمة 8000 جنيه للمصري الذي يعمل في مصر
 بقيمة 10.000 جنيه للمصري الذي يعمل في الخارج
 بقيمة 1000 دولار أمريكي لغير المصريين
الرخصة D:
 بقيمة 5000 جنيه للمصري الذي يعمل في مصر
 بقيمة 8000 جنيه للمصري الذي يعمل في الخارج
 بقيمة 500 دولار أمريكي لغير المصريين
كما تقرر أن تكون رسوم استكمال عدد ساعات الغياب "بما لا يتجاوز 10% كالتالي":
 رسم حضور اليوم للدورة A بقيمة 500 جنيه
 رسم حضور اليوم للدورة B بقيمة 400 جنيه
 رسم حضور اليوم للدورة C بقيمة 300 جنيه
 رسم حضور اليوم للدورة D بقيمة 200 جنيه
وتقرر أن تكون رسوم استخراج رخص التدريب كالتالي":
 رسم رخصة Pro بقيمة 1500 جنيه
 رسم رخصة A بقيمة 800 جنيه
 رسم رخصة B بقيمة 600 جنيه
 رسم رخصة C بقيمة 500 جنيه
 رسم رخصة D بقيمة 300 جنيه

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الاتحاد المصري لكرة القدم اتحاد الكرة الرخص التدريبية للمدربين

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