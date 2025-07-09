اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة الكرة النسائية للدوري الممتاز
الكرة النسائية، حدد اتحاد الكرة موعد قرعة الكرة النسائية للدوري الممتاز موسم 2025-2026.
ومن المقرر أن تقام قرعة دوري الكرة النسائية القسم الأول يوم الخميس 17 يوليو في الثانية عشرة ظهرا بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.
أندية القسم الأول للكرة النسائية
1 - الأهلي
2- الزمالك
3- وادي دجلة
4- المقاولون العرب
5- الطيران
6- إنبي
7- البنك الأهلي
8- زد
9- بالم هيلز
10- مسار
11- اس اي كا اف سي
12- رع
13- مودرن سبورت
14- اتحاد بسيون
15- بيراميدز
16- المصري
17- الجونة
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