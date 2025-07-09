الأربعاء 09 يوليو 2025
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رياضة

اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة الكرة النسائية للدوري الممتاز

الكرة النسائية، فيتو
الكرة النسائية، فيتو

الكرة النسائية، حدد اتحاد الكرة موعد قرعة الكرة النسائية للدوري الممتاز موسم 2025-2026. 

ومن المقرر أن تقام قرعة دوري الكرة النسائية القسم الأول يوم الخميس 17 يوليو في الثانية عشرة ظهرا بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

أندية القسم الأول للكرة النسائية

1 - الأهلي 

2- الزمالك 

3- وادي دجلة 

4- المقاولون العرب

5- الطيران

6- إنبي 

7- البنك الأهلي 

8- زد 

9- بالم هيلز 

10- مسار

11- اس اي كا اف سي

12- رع 

13- مودرن سبورت 

14- اتحاد بسيون 

15- بيراميدز 

16- المصري 

17- الجونة 

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