اتحاد الكرة يحدد موعد قرعة الكرة النسائية للدوري الممتاز

الكرة النسائية، حدد اتحاد الكرة موعد قرعة الكرة النسائية للدوري الممتاز موسم 2025-2026.

ومن المقرر أن تقام قرعة دوري الكرة النسائية القسم الأول يوم الخميس 17 يوليو في الثانية عشرة ظهرا بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

أندية القسم الأول للكرة النسائية

1 - الأهلي

2- الزمالك

3- وادي دجلة

4- المقاولون العرب

5- الطيران

6- إنبي

7- البنك الأهلي

8- زد

9- بالم هيلز

10- مسار

11- اس اي كا اف سي

12- رع

13- مودرن سبورت

14- اتحاد بسيون

15- بيراميدز

16- المصري

17- الجونة

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