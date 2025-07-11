انخفاض التضخم والأسعار «محلك سر».. تراجع المعدل إلى 14.9% في يونيو 2025.. والبنك المركزي يكشف الأسباب

التضخم وسيلة هامة في تحديد أولويات الاقتصاد لاسيما في مصر حاليا ويمني الملايين أنفسهم بمزيد من تراجع التضخم، فيما يساعد حسب كل التوقعات الاقتصادية على إمكانية حصار عملية ارتفاع أسعار السلع المتعددة.

وكشف البنك المركزي أسباب تراجع التضخم العام والأساسي في يونيو 2025، بعد إعلان نتائج المعدلات الشهرية للجهاز المركزي للإحصاء والبنك المركزي

أسباب انخفاض التضخم في يونيو

وقال البنك المركزي في بيان إن كل من المعدل السنوي لـ التضخم العام والأساسي، انخفض في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار السلع الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.

وأسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.

ورغم ذلك التراجع إلا أن قيادات البنك المركزي رأت انه من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.

المثير أنه ورغم سير معدلات التضخم في تراجع وفق ما أعلنه البنك المركزي وتماشيه مع بيانات جهاز الإحصاء إلا أن أسعار السلع لاتزال يريد الكثيرين أنها تقبع في منطقة محلك سر دون اي تغيير أو تراجع.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية، إلى(258.1) نقطة لشهر يونيو 2025، مسجلا بذلك انخفاضا قدره (-0.1%) عن شهر مايو 2025.

أسباب تراجع التضخم في مصر

وترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.8%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-1.0%) بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.5%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.7%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.2%).

مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.1%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.1%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.0%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.0%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%).

وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (14.4%) لشهر يونيو 2025 مقابل (16.5%) عن شهر مايو 2025.

ولكن هذه الانخفاضات التي رصدها جهاز الإحصاء لا تتوافق بالشكل الأمثل مع المأمول من المواطنين في أسعار الخدمات والسلع لاسيما في ظل ارتفاع الدولار وعدم تراجعه إلى مستويات كان عليها قبل آخر عملية تعويم تعرض لها الجنيه.

ومع كل ذلك التراجع كان قرار المركزي بتثبيت أسعار الفائدة وعدم التسرع في اتخاذ إجراءات مزيد من خفض الفائدة وهي السياسة التي تنتهجها لجنة السياسات النقدية منذ فترة قليلة وتحديدا مع بداية عام 2025 داخل السوق المصرفي وبعد فترة طويلة من رفع وتثبيت أسعار الفائدة ظهر مصطلح الخفض في أسعار العائد وأصبح يطل برأسه.

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