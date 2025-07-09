تراجع التضخم لأول مرة منذ 3 أشهر إلى 14.4% خلال شهر يونيو 2025

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية، بلغ (258.1) نقطة لشهر يونيو 2025، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره (-0.1%) عن شهر مايو 2025.

ترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.8%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-1.0%).. هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.5%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.7%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.1%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.1%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.0%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.0%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%).

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (14.4%) لشهر يونيو 2025 مقابل (16.5%) عن شهر مايو 2025.



أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر يونيو 2025 مقارنة بشهـر مايو 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا قدره (-1.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.8%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-1.0%)

... هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (0.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.7%).

سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.1%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (0.6%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.2%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.2%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.0%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.0%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (3.2%) .

ثانيًا: التغير السنوي (شهر يونيو 2025 مقارنة بشهر يونيو 2024):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (6.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.4%)، ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (11.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (6.3%)، ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (3.1%)، ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (68.7%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (8.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (1.0%)، ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (6.5%)، ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (18.9%)... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-2.1%).

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (15.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (25.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (15.4%).

سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (14.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (11.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (14.5%)، مجموعة الأحذية بنسبة (13.0%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (24.6%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (20.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (12.7%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (10.1%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (12.7%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.6%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (43.6%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (11.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (14.2%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (12.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (12.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (11.1%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (37.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (52.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (14.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (20.2%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (36.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (13.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (36.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (41.2%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (11.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (47.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (13.1%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (15.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (8.8%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (56.2%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (15.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (14.1%).

سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (15.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (15.8%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (23.4%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (13.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (15.0%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (30.9%).

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