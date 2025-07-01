الثلاثاء 01 يوليو 2025
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اقتصاد

تعديلات محدودة في ضريبة القيمة المضافة (إنفوجراف)

ضريبة القيمة المضافة
ضريبة القيمة المضافة

أصدر المرصد الإعلامى لوزارة المالية إنفوجرافا توضيحيا حول التعديلات المحدودة التي تم إجراؤها فى الضريبة على القيمة المضافة.

السعر العام لضريبة القيمة المضافة

تضمن الإنفوجراف التأكيد مجددًا على عدد من الرسائل المهمة والحاسمة، بأنه لا زيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة، ولامساس بإعفاءات السلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، وأن الهدف هو توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، وأنه لا زيادة أيضًا فى أسعار المنتجات البترولية محليًا.

أشار «الإنفوجراف» إلى أن «المقاولات» ستخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة بدلًا من ٥٪، وأن تكلفة «خدمة المقاولة» قد تنخفض نتيجة لخصم الضرائب على المدخلات، خاصة أنه يحق للمقاولين خصم ورد الضريبة على الآلات والمعدات. 

ولفت إلى استمرار إعفاء المحلات والوحدات الإدارية بأي أماكن «ليس لها سمة تجارية»، مع إقرار ضريبة بنسبة ١٪؜ من القيمة البيعية أو الإيجارية للوحدات الإدارية بالأماكن التجارية، توحيدًا للمعاملة الضريبية وتحقيقًا للعدالة.

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