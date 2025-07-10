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رياضة

غزل المحلة يواجه وادي دجلة وديًا غدًا ضمن الاستعدادات للدوري الممتاز

غزل المحلة، فيتو
غزل المحلة، فيتو

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة مباراة ودية أمام فريق وادي دجلة، وذلك غدًا في إطار برنامج الإعداد للموسم الجديد من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتأتي المباراة ضمن سلسلة اللقاءات الودية التي سيخوضها الفريق بقيادة الكابتن علاء عبد العال، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا ورفع معدلات الانسجام قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويحرص الجهاز الفني على استثمار هذه المباريات لاختبار عدد من العناصر الجديدة والناشئين، والوقوف على الحالة الفنية للاعبين، تمهيدًا لوضع التصور النهائي لتشكيلة الفريق قبل انطلاق الموسم.

غزل المحلة يتعاقد مع احمد عتمان

أعلن مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة، برئاسة وليد خليل، تعاقده مع أحمد عتمان قادما من نادي بلدية المحلة، ليكون ثاني صفقات زعيم الفلاحين خلال الانتقالات الصيفية الجارية استعدادا للموسم الجديد.

وكشف غزل المحلة أن تعاقده مع أحمد عتمان سيكون لمدة 3 سنوات. 

غزل المحلة يتعاقد مع شوشة

أعلن مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة، برئاسة وليد خليل، تعاقده مع قلب الدفاع أحمد شوشة قادما من نادي الجونة، ليكون أول صفقات زعيم الفلاحين خلال الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد.

وتعاقد غزل المحلة مع أحمد شوشة لتدعيم خط دفاع الفريق لمدة ٣ مواسم قادمة. 

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