غزل المحلة يدخل معسكرا مغلقا في القاهرة استعدادا للموسم الجديد

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، بقيادة الكابتن علاء عبد العال، معسكرًا مغلقًا في القاهرة بداية من يوم الثلاثاء المقبل، ضمن التحضيرات للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يتخلل المعسكر عدد من المباريات الودية التي سيعلن عنها لاحقا، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

آخر تطورات ملفات صفقات غزل المحلة

أعلن نادي غزل المحلة عن إنهاء لجنة التعاقدات بالنادي عددا من الصفقات الجديدة لتدعيم صفوف الفريق الأول استعدادًا للموسم المقبل، وذلك بعد الاتفاق على ضم اللاعبين الذين تم ترشيحهم من قِبل الجهاز الفني، واللجنة الفنية، ولجنة الاسكاوتنج بالنادي.

ويستعد النادي للإعلان عن هذه الصفقات رسميًا خلال الأسبوع المقبل، عقب الانتهاء من كافة الإجراءات الرسمية اللازمة.

ويأتي ذلك في إطار استراتيجية النادي الرامية إلى بناء فريق شاب وقوي قادر على المنافسة في بطولة الدوري الممتاز.

وتواصل لجنة التعاقدات جهودها حاليًا لتدعيم صفوف الفريق بأفضل العناصر الممكنة، بما يسهم في تحقيق طموحات جماهير النادي في الموسم المقبل.

الجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة علاء عبد العال

وجاء الجهاز الفني لغزل المحلة بقيادة علاء عبد العال كالتالي:

محمد عدلي – مدربا عاما

محمود صبحي – مدربا

عبد الرحمن فهمي – مدربا

محمود فتحي – مدرب حراس مرمى

حنفي عبد المقصود – معد بدني

أحمد عبد الرازق – محلل أداء

أحمد السيد – إصابات ملاعب وتأهيل

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