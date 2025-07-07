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رياضة

غزل المحلة يعلن عن أولى صفقات الفريق استعدادا للموسم الجديد

أحمد شوشة
أحمد شوشة

أعلن مجلس إدارة شركة الكرة بنادي غزل المحلة، برئاسة وليد خليل، تعاقده مع قلب الدفاع أحمد شوشة قادما من نادي الجونة، ليكون أول صفقات زعيم الفلاحين خلال الميركاتو الصيفي الجاري استعدادا للموسم الجديد.

وتعاقد غزل المحلة مع أحمد شوشة لتدعيم خط دفاع الفريق لمدة ٣ مواسم قادمة. 

غزل المحلة يدخل معسكرا مغلقا في القاهرة

وعلى جانب آخر، يدخل الفريق الأول لكرة القدم رجال بنادي غزل المحلة، بقيادة الكابتن علاء عبد العال، معسكرًا مغلقًا في القاهرة بداية من يوم الثلاثاء المقبل، ضمن التحضيرات للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يتخلل المعسكر عدد من المباريات الودية التي سيعلن عنها لاحقا، بهدف تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

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