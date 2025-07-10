مالك سيارة نشب بها حريق في مدينة نصر: لا أتهم أحدا والقدر أنقذني

استمعت نيابة مدينة نصر لأقوال مالك سيارة ملاكي نشب بها حريق في ميدان هشام بركات بدائرة قسم شرطة مدينة نصر وانتدبت المعمل الجنائي للمعاينة والفحص وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



وقال مالك السيارة ان ماسا كهربائيا نشب بالوصلات الكهربائية في بطارية السيارة وراء اشتعال النيران، وأنه نزل منها فور اشتمامه رائحة الدخان ولم يشتبه في أحد جنائيا، قائلا “ الحمد لله القدر أنقذني”.



كانت غرفة النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي بميدان هشام بركات، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، وبالفحص تبين اشتعال النيران داخل سيارة ملاكي نتيجة ماس كهربائي ولا توجد شبهة جنائية في الحادث وتم نقلها بعيدا عن الطريق لحين انتهاء التحقيقات وفحص أوراقها.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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