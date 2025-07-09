الغيرة القاتلة المتهم الرئيسي في جريمة الممشى السياحي.. مستشار سابق يقتل طليقته رميا بالرصاص أمام زوجها "العرفي".. أسرة المتوفاة وشهود العيان يروون تفاصيل لحظات الرعب

​​​​شهد ممشى "سيتي بارك" السياحي بمنطقة دهشور في أكتوبر لحظات مأساوية، بعدما أقدم مستشار سابق على إطلاق النار على طليقته، فأرداها قتيلة أمام أعين زوجها “العرفي”، في مشهد صادم وثقته كاميرات المراقبة، وأكدته شهادات العيان.

الضحية التي حاولت الهروب من بطش المتهم بعد الطلاق، وجدت نفسها في مواجهة مباشرة مع الغيرة القاتلة، عندما ترصد لها طليقها وأطلق عليها الرصاص في وضح النهار، مما أدى إلى تهشم جمجمتها ووفاتها في الحال.

بلاغ بمقتل سيدة بالممشى السياحي

البداية كانت بتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من المقدم محمد راغب رئيس مباحث قسم شرطة أكتوبر أول مفاده ورود بلاغ بإطلاق نار وسقوط ضحية بممشى سيتي بارك السياحي بطريق وصلة دهشور.

وانتقلت أجهزة الأمن بالجيزة إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث وعثر على جثمان سيدة مصابة بطلقات نارية.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن السيدة كانت برفقة زوجها العرفي يسيران معا وقت الواقعة، وأن المتهم “طليقها” ترصد لها، وأطلق أعيرة نارية عليها، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة.

تحقيقات النيابة في حادث مقتل سيدة بممشى سياحي

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة، وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعي بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وعدد الطلقات، ومسافة الإطلاق، ونوع السلاح المستخدم.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

طلقتان بالرأس.. معاينة النيابة للجثة

كشفت معاينة النيابة لجثمان ضحية القتل على يد طليقها، مستشار سابق، أعلى ممشى سياحي بأكتوبر، ملابسات الوفاة، وتبين وجود إصابات ظاهرية بطلقتين نارية بأعلى الرأس، تسببت في تهشم الجمجمة، وحدوث الوفاة في الحال.

استجواب أسرة وزوج المتوفاة

وتستجوب النيابة أفراد أسرة المتوفاة الذين اتهموا المستشار السابق بالتسبب في وفاتها، بعد هروبها من بطشه وطلاقها منه، وارتباطها بآخر مما أشعل نار الغيرة والحقد، فأقدم على قتلها، وصرحت النيابة بدفن الجثة.

استمعت جهات التحقيق لأقوال زوج سيدة أطلق طليقها النيران عليها بالممشى السياحي بأكتوبر، وكشف أنه أثناء سيره بصحبة المجني عليها، أطلق طليقها المتهم عيار ناري، ما أسفر عن مقتلها.

وأشار إلى وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليها، وانفصل الطرفين قبل ارتباطهم، وفجأة بالمتهم يلاحقهم ويطلق النيران علي زوجته.

وتستمع جهات التحقيق لأقوال شهود العيان الذين أكدوا أنهم فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية وسقوط سيدة أرضا أمام معرض سيارات بممشى سيتي بارك، وسارعوا إلى إبلاغ الشرطة بالحادث.

اعترافات المتهم بارتكاب الجريمة

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بدافع الغيرة عليها وحبه الشديد لها، خاصة لرفضها الرجوع إليه وشاهدها ليلة الجريمة تسير مع شخص على الممشى، الأمر الذي أثار حفيظته فأخرج السلاح الناري، وأطلق عليه أعيرة نارية أودت بحياتها في الحال، بينما لاذ الشخص الذي كان يسير معها بالفرار فلم يقدر على اللحاق به، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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