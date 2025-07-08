مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما تداولته عدد من الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن إضراب عدد من النزلاء التابعين لتنظيم الإخوان الإرهابى بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بدعوى تعرضهم لانتهاكات بأماكن احتجازهم.

وأكد المصدر الأمني، على عدم وجود أية إضرابات داخل أي من مراكز الإصلاح والتأهيل والتى تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

وأشار المصدر إلى أن تلك الادعاءات الزائفة والمتكررة للجماعة الإرهابية تأتي في إطار محاولاتها اليائسة للتحريض وإثارة البلبلة والتشكيك فى السياسة العقابية الحديثة، للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.