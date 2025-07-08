الثلاثاء 08 يوليو 2025
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حوادث

مصدر أمني يكشف حقيقة إضراب نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل

مراكز الإصلاح والتأهيل
مراكز الإصلاح والتأهيل

نفى مصدر أمني بوزارة الداخلية، جملةً وتفصيلًا صحة ما تداولته عدد من الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات بشأن إضراب عدد من النزلاء التابعين لتنظيم الإخوان الإرهابى بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بدعوى تعرضهم لانتهاكات بأماكن احتجازهم.

وأكد المصدر الأمني، على عدم وجود أية إضرابات داخل أي من مراكز الإصلاح والتأهيل والتى تتوافر بها كافة الإمكانيات المعيشية والصحية للنزلاء وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

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وأشار المصدر إلى أن تلك الادعاءات الزائفة والمتكررة للجماعة الإرهابية تأتي في إطار محاولاتها اليائسة للتحريض وإثارة البلبلة والتشكيك فى السياسة العقابية الحديثة، للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصري.

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