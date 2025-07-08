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حوادث

إحالة أوراق شاب قتل والدته حرقًا بالشرقية إلى المفتي

جنايات الزقازيق
جنايات الزقازيق

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق شاب يُدعى "محمد ع. ع"، يبلغ من العمر 27 عامًا، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في الحكم عليه بالإعدام شنقًا، وذلك بعد إدانته بقتل والدته عمدًا وإشعال النار في جسدها بمدينة الصالحية الجديدة.

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ومن المقرر النطق بالحكم في جلسة الأول من سبتمبر المقبل.

جاء القرار برئاسة المستشار أسامة أحمد معوض الحلواني، وعضوية المستشارين إسلام منصور، هاني صلاح الدين أحمد، ومحمود محمد عبد العزيز، وأمانة سر إسلام محجوب.

تفاصيل الجريمة

تعود أحداث القضية إلى العام الجاري، حين وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار، وذلك في القضية رقم 118 لسنة 2025 جنايات الصالحية الجديدة، والمقيدة برقم 327 كلي شمال الزقازيق.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اعتدى على والدته "هانم السيد" بضربتين على الرأس باستخدام عصا حديدية حتى فقدت وعيها، ثم قام بإشعال النار في جسدها وهي لا تقوى على المقاومة، ما أدى إلى وفاتها.

كما ثبت أنه كان يتعاطى مخدر الحشيش وقت ارتكاب الجريمة.

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