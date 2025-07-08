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النائب العام يشارك في اجتماع نواب العموم لدول حوض البحر المتوسط

النائب العام
النائب العام

سافر النائب العام المستشار محمد شوقي، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة لاهاي بمملكة هولندا، للمشاركة في أعمال الاجتماع السادس لنواب العموم لدول حوض البحر المتوسط (EuroMed)، المنعقد بمقر وكالة العدالة الأوروبية «يوروچست»، تحت رعاية الاتحاد الأوروبي، خلال الفترة من الثامن حتى الحادي عشر من الشهر الجاري.


ومن المقرر أن يعقد المستشار النائب العام لقاء ثنائيًا على هامش أعمال الاجتماع مع رئيس وكالة العدالة الأوروبية، وذلك في ضوء العمل على تفعيل مخرجات مذكرة التفاهم الموقعة بين النيابة العامة المصرية ووكالة «يوروچست» في نهاية شهر مارس الماضي، بما يسهم في توثيق أواصر التعاون المشترك بين الجانبين.

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النائب العام المستشار محمد شوقي مدينة لاهاي هولندا الاجتماع السادس لنواب العموم لدول حوض البحر المتوسط

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