الثلاثاء 08 يوليو 2025
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حوادث

وفاة نزيل بمركز إدمان غير مرخص في كرداسة، والنيابة تحقق

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لكشف ملابسات وفاة شخص داخل مركز لعلاج الإدمان بمنطقة كرداسة، والذي تبين أنه يعمل بدون ترخيص. 

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وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، مع استجواب القائمين على إدارة المركز لتحديد وجود شبهة جنائية من عدمه.

تفاصيل الواقعة
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بوفاة أحد النزلاء بمركز لعلاج الإدمان في كرداسة. 

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ. وبالفحص والمعاينة الأولية، تبين أن المركز غير مرخص وأن المتوفى كان يتلقى علاجًا من الإدمان بداخله.

الإجراءات القانونية
تم نقل جثمان المتوفى إلى المشرحة لاستكمال الإجراءات القانونية وتحديد سبب الوفاة. 

وجرى التحفظ على القائمين على إدارة المركز، وتجري حاليًا عمليات استجواب مكثفة لمعرفة كافة التفاصيل المحيطة بالحادث. 

وتواصل النيابة المختصة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الواقعة بشكل كامل، وبيان مدى مسئولية المركز عن الوفاة.

 

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