الثلاثاء 08 يوليو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات إصدار شهادة وفاة لمواطن على قيد الحياة في المنوفية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل منشور متداول بشأن تضرر مواطن مقيم بمحافظة المنوفية من صدور شهادة وفاة باسمه رغم كونه على قيد الحياة، في واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

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 وبحسب البيان الرسمي الصادر عن الوزارة، تبين أن المواطن المذكور مقيم بمركز شرطة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وقد تم إصدار شهادة الوفاة بناءً على حكم قضائي صادر عن محكمة الأسرة.

 

في عام 2019، قامت أسرة المواطن وأشقاؤه برفع دعوى أمام محكمة الأسرة، طلبوا فيها اعتباره مفقودًا، بعد أن غادر البلاد منذ عام 1995 وانقطعت أخباره تمامًا.

في عام 2021، أصدرت محكمة استئناف شبين الكوم حكمًا بإعلان وفاته قانونيًا، وتم تسجيل واقعة الوفاة رسميًّا بناءً على الحكم الصادر.

وعلى إثر تداول المنشور، تم التواصل مع المواطن شخصيًا، وإبلاغه بأن شهادة الوفاة صدرت استنادًا إلى حكم قضائي نهائي، وتم توجيهه للإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء الحكم وما ترتب عليه من آثار، وذلك عبر الطرق القضائية المختصة.

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