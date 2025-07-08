الثلاثاء 08 يوليو 2025
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حوادث

القبض على قائد دراجة نارية تحرش بفتاة في الفيوم

القبض على قائد دراجة
القبض على قائد دراجة نارية تحرش فتاة في الفيوم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من مقطع فيديو يتضمن تعرض إحدى السيدات للتحرش من قِبل شخص يستقل دراجة نارية بمحافظة الفيوم، فقد أسفرت التحريات عن تحديد هوية مرتكب الواقعة.

 

 

قائد دراجة نارية يتحرش بفتاة في الفيوم

وتبين أن المتهم يعمل سائقًا ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم، وله سوابق جنائية، حيث سبق اتهامه في قضية تحرش وهتك عرض.
وقد تم ضبط المتهم والدراجة النارية المستخدمة في الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب الفعل على النحو الوارد بالفيديو.

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وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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