الثلاثاء 08 يوليو 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات فيديو "توك توك استعراضي" على الطريق الدائري بالقاهرة

الداخلية تكشف حقيقة
الداخلية تكشف حقيقة مقطع "توك توك استعراضي"

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا على عدد من الصفحات، يظهر فيه أحد مستقلي مركبة "توك توك" أثناء قيامه بأداء حركات استعراضية خطرة على الطريق الدائري بالقاهرة.

الداخلية تكشف حقيقة مقطع
الداخلية تكشف حقيقة مقطع "توك توك استعراضي" على الطريق الدائري بالقاهرة

 وبالفحص الفني، تبين أن المقطع يعود إلى واقعة قديمة تعود لعام 2019، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها في حينه.

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وأكدت وزارة الداخلية أنها بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مروّجي المقطع، لما في ذلك من إثارة للبلبلة، ومحاولة تضليل الرأي العام بنشر محتوى قديم على أنه حديث.

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