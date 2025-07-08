الثلاثاء 08 يوليو 2025
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حوادث

النيابة العامة: حريق سنترال رمسيس امتد إلى مبنى الاتصالات الدولية

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

كشفت المعاينة الأولية التي أجرتها نيابة شمال القاهرة الكلية لمبنى سنترال رمسيس المحترق أن النيران نشبت بالمبنى الرئيسي للسنترال، والمكون من 11 طابقًا، وامتد إلى المبنى الملحق به المخصَّص للاتصالات الدولية، والمكون من 6  طوابق.

وتواصل قوات الحماية المدنية إجراء عمليات التبريد لمبنى  سنترال رمسيس الذي تعرض للاحتراق وسط تصاعد الأدخنة، كما أغلقت الأجهزة الأمنية نزلات كوبري أكتوبر المؤدية إلى شارع رمسيس.


واستعانت قوات الحماية المدنية القائمة على إطفاء  حريق سنترال رمسيس بشركات متخصصة في إطفاء حرائق الفريون وخطوط الفايبر، وذلك بعد حدوث انفجارات في أجهزة التكييف داخل المبنى، في محاولة للسيطرة على الموقف قبل تفاقمه.


وتواصل أجهزة الحماية المدنية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أعمال الإطفاء والتبريد، وسط إجراءات أمنية ومرورية مشددة بمحيط منطقة وسط البلد، لضمان سلامة المواطنين ومنع تفاقم الأوضاع.


وارتفع عدد المصابين في  حريق سنترال رمسيس، إلى 40  شخصًا بينهم رجال شرطة، وتم نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

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