الثلاثاء 08 يوليو 2025
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حوادث

الداخلية: تعيين خدمات مرورية بمناطق تحويلات الطريق الدائري الإقليمي

الطريق الدائري
الطريق الدائري

بدأت الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية تنفيذ تحويلات مرورية مؤقتة على الطريق الدائري الإقليمي، وذلك في إطار خطة رفع كفاءة وصيانة الطريق وتحسين مستوى الأمن والسلامة المرورية.

 خدمات مرورية بمناطق تحويلات الطريق الدائري الإقليمي 

 

تشمل التحويلات غلق الطريق في الاتجاه القادم من طريق الإسكندرية الصحراوي وحتى تقاطع الطريق الإقليمي مع طريق السويس الصحراوي، بدءًا من الساعة السادسة صباحًا الثلاثاء 8 يوليو 2025 ولمدة أسبوع، على أن يتم توجيه حركة المركبات للمسارات والمحاور البديلة التالية:

مسارات التحويلات المرورية

▪️ القادم من طريق الإسكندرية الصحراوي يسلك مطالع الطريق الإقليمي في اتجاه الواحات ثم طريق الضبعة فالطريق الأوسطي وصولًا لطريق السويس
▪️ أو الاستمرار على الصحراوي ثم طريق الضبعة من روض الفرج حتى منزل الأوسطى ثم طريق السويس
▪️ القادم من الإسكندرية والمتجه إلى وسط الدلتا يسلك الطريق الدولي الساحلي حتى محافظات الدلتا
▪️ القادم من أشمون والباجور ومنوف يسلك طريق القناطر الخيرية القديم
▪️ القادم من الإسكندرية الزراعي يسلك الطريق الإقليمي في اتجاه الصحراوي ثم محور الضبعة للطريق الأوسطي
▪️ القادم من بلبيس يسلك الطريق الأوسطي أو محور العبور
 القادم من الإسماعيلية الصحراوي يسلك محور 30 يونيو أو الطريق الأوسطي
▪️ القادم من الإسماعيلية الزراعي يسلك الطريق الأوسطي

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خدمات مرورية لضمان السيولة

أكدت وزارة الداخلية تعيين الخدمات المرورية اللازمة بالتنسيق مع الشركات المنفذة، مع وضع العلامات والإشارات والإضاءة الكافية والمساعدات الفنية لتنبيه السائقين وضمان سلامة المواطنين خلال فترة الأعمال.

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