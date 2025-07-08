تموين الإسكندرية: انتظام عمل منظومة الخبز ولا شكاوى جراء حريق سنترال رمسيس (صور)

أكد المهندس محمود القلش، معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية أن المديرية لم ترصد أي أعطال بالشبكة أو شكاوى من المواطنين، بسبب حريق سنترال رمسيس، مشيرا إلى أن العمل يسير بشكل طبيعي ويستطيع المواطنين صرف حصصهم المستحقة كاملة.

منظومة الخبز لم تتأثر

كما أكد القلش، سير منظومة الخبز بشكل سليم وعدم وجود أي شكاوى تخص صرف الخبز أو التموين، لافتا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار اليوم .

وأوضح معاون مدير المديرية، أن المفتشين استعدوا منذ أمس وانتشروا منذ فجر اليوم على مختلف المخابز الموجودة بكل الإدارات الفرعية في المحافظة.





وكانت وزارة التموين قد أصدرت بيان،قالت فيه انه في إطار التنسيق الحكومي المشترك، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه على تواصل مستمر مع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة أي مستجدات والتنسيق الفوري لضمان استقرار خدمات الاتصالات، بما ينعكس على كفاءة عمل منظومة صرف الخبز والتموين، وعدم تأثرها بأي عوامل خارجية.

وأكد الدكتور شريف فاروق انتظام صرف الخبز المدعم للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية، موضحًا أن المخابز تعمل بكفاءة تامة منذ بدء تشغيل النظام في تمام الساعة الخامسة صباحًا، وأن صرف الخبز يتم من خلال ماكينات الصرف الإلكتروني بصورة طبيعية دون أي معوقات.

وأوضح الوزير أن ماكينات صرف الخبز مزودة بشرائح اتصال متعددة، بما يتيح لصاحب المخبز التنقل بين الشبكات لضمان استمرارية الخدمة، مما ساهم في الحفاظ على انتظام المنظومة وعدم تأثرها بأي أعطال جزئية.

وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام الوزارة، وغرف العمليات الفرعية بكافة مديريات التموين، تتابع لحظة بلحظة سير العمل، في ظل تواجد ميداني مكثف من قيادات التموين ومسؤولي المتابعة الفنية، لضمان انتظام صرف الخبز وتقديم الدعم اللازم لأي مخبز قد يواجه صعوبات فنية مؤقتة.

وفي ختام تصريحه، شدد الدكتور شريف فاروق على أن الوزارة تولي أهمية قصوى لضمان حصول المواطنين على مستحقاتهم من الخبز المدعم بكل سهولة وانتظام، وأن فرق العمل مستمرة في جهودها لضمان استقرار منظومة الدعم التمويني في جميع الأوقات والظروف.



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