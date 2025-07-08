حملة أمنية في أسوان تنفذ 783 حكما قضائيا وتضبط 4 قطع أسلحة نارية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة شملت أكثر من 6 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - 3 كيلو جرامات لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو بحوزة 3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط 4 قطع أسلحة نارية "بدون ترخيص" بندقية آلية – 3 فرد خرطوش بحوزة3 متهمين"لـــ2 منهم معلومات جنائية" وتنفيذ 783 حكما قضائيا متنوعا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

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