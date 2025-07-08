الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

سنترال رمسيس وحريقه!

حريق سنترال رمسيس لم يكن حريقا عاديا، فهو أوقف الاتصالات الطارئة مثل الإسعاف والمطافىء والعادية، أرضية ومحمول، وأوقفت استخدام خدمات مصرفية، وأربك حركة الطيران.. ولذلك احتاج ومازال يحتاج تعاملا خاصا يتناسب مع حالة القلق، بلا الفزع الذى أصاب الناس في عموم البلاد.

 
ولذلك لابد وأن تكون هناك كل المكاشفة بخصوص ما جرى.. إذا كانت وزارة الاتصالات قامت بإصدار بيان مطول بعد الحريق فإن الأمر يحتاج لإجابات سليمة علي أسئلة الناس التى أثارها الحريق.

 
وأول هذه الأسئلة بالطبع هو هل كان الحريق حدثا عارضا أم يرجع لوجود إهمال أم عملا مدبرا؟
تأتي بعد هذا السؤال العديد من الأسئلة مثل هل كان السنترال غير جاهز تلقائيا لمواجهة اندلاع حريق؟ ولماذا لم تستخدم الطائرات في مكافحة الحريق مثلما حدث فى حريق مجلس الشورى قبل سنوات؟ 
 

وإذا كانت خدمات الاتصالات لا تعتمد على سنترال رمسيس فلماذا كانت تداعياته واسعة وكبيرة وأثارت القلق والفزع؟ وما هو حجم الدمار الذى لحق بالسنترال وكم يتكلف اصلاحه ومتى يتحقق ذلك، أم إن بناء سنترال جديد بديل أفضل الآن؟!


أما السؤال الأهم فهو كيف تتفادى ما حدث؟ أو كيف نحمي كل السنترالات من الحرائق العادي والمتعمد؟

 

قانون جميل!

في الانتظار!


إن التزام الصراحة والمكاشفة الكاملة وحدها وحده هو الذى سيبدد قلق الناس ويرع الطمأنينة في نفوسهم، ويبدد شطحات التواصل الاجتماعي والتي بدأت منذ اللحظة الأولى لاندلاع الحريق وبعد استعادة خدمات الاتصالات والنت.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حريق سنترال رمسيس حركة الطيران سنترال رمسيس مكافحة الحريق وزارة الإتصالات إطفاء حريق سنترال رمسيس خدمات الاتصالات فيتو بوابة فيتو الكاتب الصحفي عبدالقادر شهيب

مواد متعلقة

الدكتور مدبولى بعد سبع سنوات

بعد سبع سنوات

حنان حكومي!

شكرًا على طرد المستأجرين

ما لم يطلبه رئيس البرلمان

الأكثر قراءة

حريق هائل في مصنع فوم بدمياط الجديدة وسيارات الإطفاء تهرع إلى المكان (صور)

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة في حريق سنترال رمسيس

أخبار مصر: تعويضات لمتضرري انقطاع الانترنت والاتصالات وهذا موعد عودة الخدمات، حادث قطار بالإسكندرية، مكافأة نتنياهو لترامب

4 وفيات و40 مصابًا، الحصر المبدئي لضحايا حريق سنترال رمسيس

الحكومة في مرمى نيران النواب بعد حريق سنترال رمسيس

لن يمر مرور الكرام، قرار عاجل من النواب بعد حادث سنترال رمسيس

لحظة اندلاع حريق هائل في المنطقة الصناعية بدمياط الجديدة (فيديو)

زغلول صيام يكتب: أين الشركة الألمانية يا رابطة الأندية؟! والصعيد خارج الخدمة في الكرة المصرية

خدمات

المزيد

أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 8- 7- 2025

بعد تأثرها بسبب حريق سنترال رمسيس، عودة خدمات المحافظ الإلكترونية بشركات الاتصالات

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

أسعار السلندرات من 2.5 إلى 5 أمتار تسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الاتفاق على تجديد عقده.. أرقام عبد الله السعيد مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل 5 أعمال في الأشهر الحرم

الجامع الأزهر: الهجرة النبويَّة تحوُّل شامل في البناء الإنساني والتأسيس الحضاري

تفسير رؤية الطماطم في المنام وعلاقتها بالخير يأتي قريبًا

المزيد
الجريدة الرسمية