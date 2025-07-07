اعتاد الرئيس الأمريكي ترامب أن يصف بالجمال كل تصرف يقوم به وكل قرار يتخذه وكل قانون يصدره.. وهكذا وصف قانون خفض الضرائب الأخير له بأنه قانون جميل! لكن على العكس فإن إيلون ماسك صديقه وحليفه السابق اعتبر هذا القانون بأنه قانون قبيح، وقرر أن يؤسس حزبا أمريكيا جديدا!

وليس الملياردير ماسك وحده الذى لم ير جمالا في قانون ترامب لخفض الضرائب.. كل الديمقراطيين رفضوا هذا القانون ولم يروا فيه جمالا وإنما رأوا فيه إنحيازا للأغنياء!



ووصف ترامب تصرفاته وقرارته وقوانينه بالجمال هو تغليب للتقييم العاطفى علي التقييم الموضوعى.. ولعل ذلك يعكس شخصية الرئيس ترامب.. ولأن المصلحة المباشرة من وجهة نظره هى التى تقوده وهو يتصرف أو يتخذ قرارت فإنه يغطى ذلك بالأوصاف العاطفية، مثل وصف جميل!



أما الحقيقة فإن هناك العديد من تصرفات وقرارات ترامب يفتقد الجمال كقيمة اخلاقية، مثل الأغلب الأعم من قراراته وتصرفاته تجاهنا وتحديدا تجاه الفلسطينييين من أهل غزة.. فلا جمال في طردهم من أرضهم وتحويلها إلي منتجع مثل الريفيرا! ولا جمال في تمكين إسرائيل من الاستيلاء على مساحات من الضفة الغربية لتوسيع مساحتها.. ولا جمال أيضا من حرمان الفلسطينيين من دولة مستقلة مثل بقية خلق الله.. بل إنه القبح بعينه وشحمه ولحمه!

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.