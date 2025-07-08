فرقتهما الحرب واجتمعا على امرأة، زيلينسكي يتخذ "قرارا هاما" لإرضاء ترامب

وافق الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على استبدال سفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة، أوكسانا ماركاروفا، خلال مكالمة هاتفية أجراها مؤخرا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسبما أفادت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الثلاثاء.

وأشارت الصحيفة البريطانية، نقلا عن مصدرين مطلعين على الأمر، إلى أن الجانبين يجريان حاليا محادثات بشأن المرشحين المحتملين لخلافة ماركاروفا، علما بأن التعيين يتطلب موافقة من البلدين.

وتشغل ماركاروفا منصب سفيرة أوكرانيا في واشنطن منذ عام 2021، لكنها تعرضت لانتقادات من بعض الجمهوريين لكونها "مرتبطة بشكل وثيق بالحزب الديمقراطي".

وقد يُنظر إلى قرار استبدالها كمحاولة من زيلينسكي لتهدئة ترامب في توقيت حساس بالنسبة لأوكرانيا.

وكانت واشنطن قد علّقت الأسبوع الماضي تسليم شحنات من الأسلحة تم إقرارها مسبقا، في وقت تواصل فيه روسيا شن ضربات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيّرة، بعد أكثر من ثلاث سنوات على بدء غزوها الشامل لأوكرانيا.

تعديل وزاري مرتقب

ووفقا لما نقلته الصحيفة عن مصادر مطلعة، يخطط زيلينسكي للإعلان عن استبدال ماركاروفا الأسبوع المقبل، في إطار تعديل وزاري أوسع.

يشار إلى أن الرئيس الأوكراني أجرى عدة تغييرات على تشكيلته الوزارية منذ بداية الحرب.

وقال مسؤول أوكراني رفيع المستوى للصحيفة إن زيلينسكي يعتزم تعيين شخصية تُعرف بأنها "بارعة في التفاوض" و"مفهومة جيدًا من قبل البيت الأبيض، وفي الوقت ذاته من قبل الكونجرس".

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