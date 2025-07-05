زيلينسكي يعلن عن توصله لاتفاق مع ترامب لمواجهة روسيا

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن اآخر اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان الأفضل والأكثر إنتاجية، بين جميع المحادثات السابقة التي جمعتهما.

تركيز على الدفاع الجوي

وأضاف: إن النقاش مع ترامب، تركز بشكل خاص على تعزيز قدرات الدفاع الجوي الأوكراني، في ظل الهجمات الجوية الروسية المتكررة، مشددًا على أن بلاده تسعى للحصول على دعم نوعي في هذا الملف الحساس.

اتفاق على إنتاج مشترك للطائرات المسيرة

وأعلن زيلينسكي عن إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة لإنتاج مشترك لطائرات بدون طيار، مشيرًا إلي أن بلاده ستتسلم مئات المسيرات خلال هذا العام، ما سيساهم في تعزيز قدرتها على مراقبة الجبهات وتنفيذ عمليات دقيقة.

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