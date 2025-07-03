الخميس 03 يوليو 2025
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خارج الحدود

زيلينسكي: مستعد للقاء يجمع ترامب وبوتين لإنهاء الحرب

زيلينسكي، فيتو
زيلينسكي، فيتو

نقلت وكالة رويترز عن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التأكيد على استعداده للمشاركة في لقاء يجمعه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بهدف إنهاء الحرب.

 

تعليق زيلينسكي على الاتصال بين ترامب وبوتين

تصريح زيلينسكي جاء في أعقاب الحديث عن اتصال هاتفي سيجرى بين ترامب وبوتين  اليوم، حيث أبدى الرئيس الأوكراني انفتاحه على أي مبادرة تقود إلى السلام، بشرط أن تكون "عادلة وتحترم سيادة أوكرانيا".


موقف بوتين في المفاوضات مع أوكرانيا

في وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن روسيا مستعدة لتسليم 3000 جثة أخرى إلى أوكرانيا.

وأعرب بوتين عن رغبته في استمرار العمل على تقريب المواقف في المفاوضات مع أوكرانيا، مضيفا: مستعدون لجولة ثالثة من المفاوضات مع أوكرانيا.

وأشار بوتين إلى أن زيادة إنفاق الناتو تستند إلى وجود عدوان روسي غير موجود.

كما أشار إلى ضرورة مناقشة مضمون مذكرتي التفاهم الروسية والأوكرانية في إطار الجولة الثالثة من المفاوضات.

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