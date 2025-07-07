أخبار الفن اليوم: الرسامة الدنماركية تعلن قبول اعتذار مها الصغير.. الانتهاء من تصوير 40٪ من فيلم ماما وبابا.. هل تأثرت مدينة الإنتاج الإعلامي بحريق سنترال رمسيس؟

شهدت الساعات القليلة الماضية عدد من الأحداث الهامة وكانت كالتالي:

قالت الرسامة الدنماركية "ليزا لاك نيلسن"، إنها اكتشفت سرقة الإعلامية مها الصغير لإحدى لوحاتها عن طريق أحد المتابعين، الذي أرسل لها مقطع فيديو من برنامج "معكم منى الشاذلي"، إلا أنها لم تفهم ما يدور خلال الحلقة خاصة أنها لا تجيد اللغة العربية.





انتهت أسرة فيلم “ماما وبابا” من تصوير ما يقرب من 40٪ من أحداث العمل، الذي يتم تصويره حاليا بين شوارع القاهرة، ويقوم ببطولته الفنانة ياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن.

وخلال أحداث العمل يظهر الثنائي زوجان، ولكن مع مرور الأحداث تقع بينهما خلافات، وتطلب ياسمين رئيس الطلاق من زوجها.

حريق سنترال رمسيس، وصل الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، إلى معهد الموسيقى العربية، وذلك للاطمئنان على سلامة المبنى والعاملين به، عقب الحريق الذي نشب منذ قليل في مبنى سنترال رمسيس المجاور للمعهد، بشارع رمسيس بحي الأزبكية.

أكدت مدينة الإنتاج الإعلامي، أن حريق سنترال رمسيس الذي حدث مساء اليوم الإثنين، لم ولن يؤثر علي البث الهوائي لبرامج التوك شو والبرامج التي تبث مباشرة علي الهواء، في كافة القنوات الفضائية العاملة داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

اتهم الفنان الفرنسي Seaty الإعلامية مها الصغير بسرقة أعماله الفنية والادعاء بملكيتها خلال ظهورها في برنامج تلفزيوني شهير على قناة ON E. وأعرب Seaty عن صدمته الكبيرة فور استيقاظه على مئات الرسائل التي تنبهه إلى الواقعة.

وجه الفنان ياسين السقا رسالة جديدة لوالده، يدعمه فيها ويهنئه على نجاحه الجديد في السينما بفيلم أحمد وأحمد الذي طرحه في دور العرض الأيام الماضية، حيث تمنى الفنان لوالده أن يديم الله عليه نعمة النجاح والتفوق في مجاله.

تستكمل الفنانة ليلى علوي وأسرة فيلمها الجديد ابن مين فيهم تصوير عدد من المشاهد الخارجية بمنطقة الحزام الأخضر.



وتشهد أحداث فيلم “ابن مين فيهم” قصة حب بين بطليه؛ ليلي علوي وبيومي فؤاد، بعد رحلة من العداء والصراعات داخل المحاكم.



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