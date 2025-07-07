الإثنين 07 يوليو 2025
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حوادث

لحظة اشتعال الحريق في عدد من مكاتب سنترال رمسيس (فيديو وصور)

النيران تلتهم مكاتب
النيران تلتهم مكاتب جديدة داخل المبنى ناحية كوبرى 6أكتوبر

رصدت يتو فيديوهات جديدة لحظة اشتعال النيران مساء اليوم الاثنين، داخل مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة، ما أسفر عن تصاعد كثيف لألسنة اللهب من الطوابق العلوية وبعض المكاتب الخلفية المطلة على كوبري 6 أكتوبر. 

 وامتد الحريق، الذي كان قد نشب في وقت سابق وتمت السيطرة عليه جزئيًا، إلى مكاتب إدارية جديدة داخل المبنى، مما يزيد من حجم الخسائر.

 

 

وقام رجال الحماية المدنية بالدفع بعدد من سيارات الإطفاء وخدمات مرورية على كوبرى 6 أكتوبر لمكافحة السنة اللهب الجديدة. 

وتواصل فرق الحماية المدنية جهودها المكثفة للسيطرة على الوضع، باستخدام سيارات الإطفاء والسلالم الهيدروليكية، فيما فرضت أجهزة الأمن طوقًا أمنيًا محكمًا بمحيط الموقع، وسط استمرار تحويلات مرورية لتسهيل حركة سيارات الإطفاء.

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وكان الحريق قد اندلع عصر اليوم نتيجة ماس كهربائي، بحسب المعاينة الأولية، وأسفر عن إصابة عدد من الأشخاص باختناقات، فضلًا عن تعطل جزئي في خدمات الإنترنت ببعض مناطق القاهرة والجيزة.

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