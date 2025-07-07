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ثقافة وفنون

الكل ضدك، نجل السقا يوجه رسالة لوالده

أحمد السقا ونجله
أحمد السقا ونجله

وجه الفنان ياسين السقا رسالة جديدة لوالده، يدعمه فيها ويهنئه على نجاحه الجديد في السينما بفيلم أحمد وأحمد الذي طرحه في دور العرض الأيام الماضية، حيث تمنى الفنان لوالده أن يديم الله عليه نعمة النجاح والتفوق في مجاله.

 

في هذا السياق، كتب ياسين السقا ستوري، عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، قال فيه: “في الوقت الذي كان فيه كل شيء يسير ضده، كنت لا تزال قادرًا على كسر الحواجز، ربنا كبير.. مبروك لسندي وضهري في الدنيا دي”.

 

على الجانب الأخر، كشف الفنان أحمد السقا، عن استعداده لتصوير عمل فني جديد، خلال الأيام المقبلة، وقال في تصريحات تلفزيونية: أحضر لفيلم جديد سيجمعني مع أحمد فهمي وعمرو سعد وسيكون مفاجأة كبيرة للجمهور، وأنا سعيد بالتعاون مع أحمد فهمي في فيلم أحمد وأحمد وأتمنى أن ينال على إعجاب الجمهور.

 

 

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