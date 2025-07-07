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اقتصاد

بعد حريق سنترال رمسيس.. عطل يضرب شبكات الاتصالات وغضب عارم على مواقع التواصل

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

حريق سنترال رمسيس، اشتكى عدد كبير من المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي، من تعطل شبكات الاتصالات في مصر، وذلك بعد الحريق الذي اندلع في سنترال رمسيس اليوم الإثنين، وسادت حالة من الغضب ضد شركات الاتصالات وسط نداءات للتدخل العاجل من الحكومة. 

 

حريق سنترال رمسيس اليوم

وتصدر تريند "سنترال رمسيس" مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحريق الكبير الذي اندلع بداخله   مساء اليوم، وسط العديد من المنشورات التي كشفت عن انقطاع خدمات الإنترنت في بعض المناطق لشبكات الاتصالات الأربعة "orange، وetisalat اتصالات، والمصرية للاتصالات we، والاتصالات في المناطق الأخرى، وسط غياب خطط بديلة مثل شبكات اتصالات مؤقتة. 

عطل شبكات الاتصالات بسبب حريق سنترال رمسيس

وكشف عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، عبر منشورات متخصصة أن حريق سنترال رمسيس أثر على سنترالات رئيسية كانت تعمل كنقاط اتصال حيوية للشبكات الأربع، مشيرين إلى تأخر عودتها بشكل طبيعي.

حريق في سنترال رمسيس

انتشرت سحابة من الدخان الأسود غطت  سماء وسط القاهرة،  بعد اندلاع حريق داخل سنترال رمسيس ومحاولة قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق.

وقررت الادارة العامة للمرور القاهرة ، إغلاق شارع رمسيس بوسط البلد مؤقتا لحين انتهاء أعمال إخماد الحريق، كما تمت أعمال فصل الكهرباء والغاز عن المبنى

وشهدت منطقة وسط البلد بالقاهرة، مساء اليوم، حريقًا هائلًا اندلع داخل مبنى سنترال رمسيس، ما تسبب في تصاعد كثيف للأدخنة في سماء العاصمة، ودفع الجهات المعنية إلى رفع حالة الطوارئ القصوى.

حقيقة تعطل ماكينات الصراف الآلي بسبب حريق سنترال رمسيس

شاهد، الدخان الأسود يملأ سماء وسط القاهرة بسبب حريق سنترال رمسيس (فيديو وصور)

ونجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إنقاذ 4 موظفين علقوا داخل مكاتب مغلقة نتيجة انتشار النيران والدخان، بينما استمرت جهود الإطفاء في مكافحة ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي طوابق المبنى.

كما أعلن مرفق الإسعاف عن إصابة 7 أشخاص باختناقات نتيجة الحريق، وتم التعامل معهم ميدانيًا، بعد الدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

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