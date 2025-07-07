رغم اعتذارها عن سرقتها للوحة الفنانة الدنماركية، رسائل صادمة من المصريين لـ مها الصغير

سرقة مها الصغير للوحة الفنانة الدنماركية، انهالت الرسائل والتعليقات على الإعلامية مها الصغير، بعد تبريرها لسرقة لوحة الفنانة الدنماركية ليزا لاخ نيلسن "صنعت لنفسي أجنحة"، والتي رسمتها عام 2019.

اعتذار مها الصغير عن سرقة لوحة الفنانة الدنماركية يثير الجدل

وأثار اعتذار مها الصغير، ومحاولة كشفها عن سر سرقتها للوحة الفنانة الدنماركية، جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المصريين، البعض أكد لها أنها لم تكن مضطرة لسرقة لوحة الفنانة الدنماركية وأن ذلك لم يضر بها فقط بل أضر بالمصريين، فيما أكد آخرين أن الاعتذار من شيم الكرام واعتذارها شجاعة تمنحها قوة.



وقالت مها الصغير في اعتذارها لـ الفنانة الدنماركية ليزا لاخ نيلسن وكشفها عن سر سرقتها للوحة "صنعت لنفسي أجنحة": "أنا غلطت.. غلطت فى حق الفنانة الدانمركية ليزا وفي حق كل الفنانين وفى حق المنبر اللي اتكلمت منه والأهم غلطت فى حق نفسي.. مروري بأصعب ظروف فى حياتي لا يبرر لي ما حدث.. أنا آسفة وزعلانة من نفسي".

وعلقت الإعلامية دعاء فاروق على اعتذار مها الصغير، قائلة: "الاعتذار من شيم الكرام... معلش الناس كلها بتغلط والمهم أنهم ميكابروش في الغلط والاعتراف بالحق فضيلة... انتي طيبة يا مها والناس لازم تسامح في حق مش حقهم ولازم نثمن ونكبر قيمة الاعتذار في حياتنا... الفنانة صاحبة الرسم الأصلي لو سامحت في حقها وقبلت اعتذارك خلاص محدش يزايد في شيء لا يخصه... عفا الله عنك ويا رب يفك كربك".

الإعلامية مها الصغير، فيتو

وقال البلوجر كريم حسين لـ مها الصغير: "اعترافك بالغلط بدون تبرير أو مواربه واعتذارك للناس اللي غلطي في حقهم علنًا وقدام الناس كلها دلوقتي دي قوة شجاعة تحسب ليكي في ناس غيرك بتبقى واكله حقوق الناس، وبتطلع تبرر وتدلس وتدافع عن نفسها، ومحدش فينا ملاك ومحدش فينا مش بيغلط ربنا معاكي ويخرجك من الظرف اللي انت فيه على خير".

المصريون لمها الصغير: للأسف ذكاءك خانك

أما البلوجر إيمي البحيري فعلقت قائلة: "دي غلطة يا شيخة... ده الواحد لما بيحب يحور يحور تحويره على قد دايرته يشتغل صحابه جيرانه، إنما دول وشعوب كاملة ده اسمه إيه...".

لوحة صنعت لنفسي أجنحة للفنانة الدنماركية ليزا لاخ نيلسن، فيتو



وعلقت البلوجر شيرين زكي قائلة: "للأسف ذكاءك خانك، لكن ده مش خطأ ده غش وتدليس وسرقة لمجهود الآخرين"

وقالت البلوجر منى غالب في رسالتها لـ مها الصغير: "اعتذراك بيدل إنك إنسانة محترمة، وعندك أخلاق إنك تطلعى على الملأ وتعتذرى، ناس كثيرة لا تعترف حتى في أضيق الحدود...".

وعلقت البلوجر سحر شريبة فقالت: "يا حبيبتى كلنا بنمر بظروف نفسية وحشة وكلنا بنعدى وهنعدى، ركزى وحبي نفسك ومتسمحيش لحد يغلطك أو يدمرلك دنيتك هتعدى وهتبقى أحسن... كملى دنيتك وعدى الصعب ربنا معاكى".

وتساءلت البلوجر إيمان مصطفى: "وياترى لو مكنش الموضوع اتكشف كنتي هتطلعي تعتذري لصاحبة الحق بردو ولا فكك محدش واخد باله؟".

الفنانة الدينماركية ليزا لاخ نيلسن، فيتو



وقال البلوجر أحمد حمزة في رسالته لـ مها الصغير: "يا مها، حضرتك مغلطتيش غلطه تخصك انتي بس! انتي غلطي في حقنا كلنا كمصريين وطلعتينا كلنا حراميه ومدلسين، مش معني أن عندك مشاكل شخصيه إنك تطلعي علي التليفزيون وتعملي لنفسك مجد شخصي علي حساب غيرك، اللي انتي عملتيه ده ملوش أي مبرر وملوش أي تفسير غير إنه عدم ذكاء".

السرقة جريمة وليست خطأ

وعلقت البلوجر يسرية أبو زيد فوجهت رسالة لـ الإعلامية مها الصغير: "أول مرة أعرف إن السرقة خطأ، السرقة جريمة يعاقب عليها القانون والإعلامي الذي يظهر علي شاشة تليفزيون لازم يكون سوي، انتي قعدتي تشرحي في اللقاء عن رسمتك ومشاعر وغيره ده كذب وسرقة مينفعش فيها بوست اعتذار، والحقيقة لو فضلتي تطلعي علي الشاشة تبقي مصيبة ومبرر الظروف عمره ماكان شماعة، هناك سيدات غيرك انفصلوا ولايملكون أي شئ وشقيوا علي أولادهم وتعبوا، لو ده مبرر للسرقة يبقي علي الأقل مبرر أقوي، لكن انتي مبررك معدوم، الحقيقة إنك تستبيحي حاجة غيرك وتطلعي تقولي دي بتاعتي ده اسمه سرقة ملهاش أي معني تاني".

مها الصغير وسرقة لوحة فنانة دينماركية، فيتو



وقال البلوجر مصطفى آدم: "مكنتيش محتاجة تنسبى دا لنفسك مكنش هيفرق في الأمر شىء أن الناس تعرف إنك بترسمى من عدمه، بس كلنا بنغلط ومش معصومين ربنا يهديكى ويصلحلك حالك".

وقالت البلوجر ياسمين محمد: "حضرتك بظهورك بالشكل ده كان ممكن متتكلميش عن اللوحات ولا الفن، محدش كان هيزعل، لكن الحقيقة بسرقتك لأعمال عالمية وعرضها على أهم برنامج تليفزيوني وبكل أريحية، بتتكلمي عنهم عادي مفرقش معاكي الفنانين اللي بيشتغلوا أي شغل تاني علشان يكملوا طريق كويس، وهتمنعي شباب تطلع تقول فكرتها عن الفن التشكيلي، هتكوني سبب في منع رزق فنانين كثير محتاجين الربع ساعة اللي ممكن تغير حياتهم للأحسن، وحضرتك منعتيها، مين هيستضيف الفنانين وهما مشكوك فيهم بسبب أفعالكم؟... المفروض مش اعتذار المفروض في البرامج بتاعتكم تتكلموا عن تاريخ الفن وتعرفوا الناس يعني إيه فن وتستضيفوا الفنانين اللي عانوا في الكليات علشان يبقوا حاجة مشرفة لان الفن مش شيء عادي الاستهتار بيه".

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