الخميس 19 يونيو 2025
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ثقافة وفنون

أول رد من آيتن عامر على أنباء زواجها

آيتن عامر، فيتو
آيتن عامر، فيتو

نفت الفنانة آيتن عامر الأنباء المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي عن زواجها بمنتج شهير.

وكتبت آيتن عبر خاصية الإستوري على حسابها على إنستجرام “تداولت بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي مؤخرًا أخبارًا غير دقيقة تتعلق بي، وأود أن أوضح بكل احترام أن ما تم نشره عار تمامًا من الصحة ولا يمت للواقع بصلة”.

وتابعت “أدعو وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والمصداقية قبل تداول أي أخبار احترامًا لأخلاقيات المهنة ولحقوق الأفراد”.

أحدث أعمال الفنانة أيتن عامر 

وشاركت الفنانة آيتن عامر في موسم رمضان الماضي في مسلسل الحلانجي، وهو من بطولة الفنان محمد رجب إلى جانب كوكبة من نجوم الفن أبرزهم  محمد لطفي ومحمود قابيل وعبير صبري وإبراهيم السمان وأحمد وفيق وطارق صبري،  من تأليف محمود حمدان، إخراج معتز حسام.

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الفنانة ايتن عامر الفنان محمد رجب آيتن عامر مسلسل الحلانجي

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