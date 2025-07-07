لن تلجأ للقضاء، الرسامة الدنماركية تعلن قبولها اعتذار مها الصغير

قالت الرسامة الدنماركية "ليزا لاك نيلسن"، إنها اكتشفت سرقة الإعلامية مها الصغير لإحدى لوحاتها عن طريق أحد المتابعين، الذي أرسل لها مقطع فيديو من برنامج "معكم منى الشاذلي"، إلا أنها لم تفهم ما يدور خلال الحلقة خاصة أنها لا تجيد اللغة العربية.

وأضافت ليزا خلال لقائها ببرنامج "تفاعلكم" المذاع عبر شاشة العربية، أنها استعانت ببعض الأصدقاء الذين ترجموا لها ما حدث، لتكتشف أن الإعلامية مها الصغير، قد سرقت لوحة لها ونسبتها لنفسها، كما أنها علمت بأن البرنامج الذي ظهرت به "مها " هو من البرامج التي يتابعها الملايين في مصر والعالم العربي.

وأوضحت ليزا أنها تعاطفت مع الإعلامية مها الصغير بعد أن تقدمت باعتذار رسمي عبر حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، وقد سامحتها على تلك الجريمة، لأنها من الممكن أن تكون لا تقصد السطو على إبداعاتها، كما أنها نظرت للشيء الإيجابي في تلك الأزمة، وهو أن الملايين من لأشخاص قد شاهدوا لوحتها وتفاعلوا معها.

مها الصغير: أمر بأصعب ظرف في حياتي

وكانت الإعلامية مها الصغير، اعترفت بسرقة الرسومات التي ادعت أنها من إبداعها، وأعلنت في بيان مقتضب عن الخطأ الذي ارتكبته، لتبدأ حديثها قائلة "أنا غلطت"، مشيرة إلى كونها أخطأت في حق الفنانة الدنماركية ليزا صاحبة الرسمة الأصلية.

وأوضحت أنها أخطأت في حق كافة الفنانين الآخرين، كما أخطأت في حق المنبر الإعلامي الذي تحدثت من خلاله عن تلك الأعمال.

شددت على كونها "أخطأت في حق نفسها"، وهو الأمر الأهم بالنسبة إليها.

وكشفت عن كون مرورها بأصعب ظرف في حياتها لا يبرر لها هذا الأمر، لتختتم حديثها قائلة "أنا آسفة وزعلانه من نفسي".

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